Partidos de hoy, domingo 19 d febrero: resultados y canales de TV

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre PSG vs Lille por Ligue 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, domingo 19 de febrero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Ligue 1 Francia

7:00 a.m. PSG vs Lille - Star+, ESPN

11:05 a.m. Lens vs Nantes - Star

2:45 p.m. Toulouse vs Marsella - Star+, TV5 Monde

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson

1:00 p.m. Atlético Grau vs ADT - Liga 1 MAX, Liga1 Play

3:30 p.m. Universitario vs Alianza Lima - Gol Perú

6:00 p.m. Cusco FC vs Alianza Atlético - Liga1 MAX, Liga1 Play

Partidos de hoy, LaLiga

8:00 am. Elche vs Espanyol - Star+, ESPN 3

10:15 a.m. Rayo Vallecano vs Sevilla FC - DSports, DGO

12:30 a.m. Atlético de Madrid vs Athletic Club - Dsports, DGO

3:00 p.m. Barcelona vs Cádiz FC - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Premier League

9:00 a.m. Manchester United vs Leicester City - Star+, ESPN

11:30 a.m. Tottenham vs West Ham - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A Italia

6:30 a.m. Atalanta vs US Lecce - Star+, ESPN 2

9:00 a.m. Fiorentina vs Empoli - Star+

9:00 a.m. Salernitana vs Lazio - Star

12:00 a.m. Spezia Calcio vs Juventus - Star+, ESPN 2

2:45 p.m. AS Roma vs Hellas Verona - Star+, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga

9:30 a.m. Union Berlin vs Schalke 04 - Star+, ESPN 2

11:30 a.m. Borussia Dortmund vs Hertha Berlin - Star

1:30 a.m. Bayer Leverkusen vs Mainz O5 - Star+

Partidos de hoy, Liga MX

10:05 p.m. Pachuca vs Toluca - Marca Claro (Youtube), Claro Sports.

Partidos de hoy, Liga Profesional Argentina

3:00 p.m. Unión de Santa Fe vs CA Colón - TyC Sports

5:15 p.m. Boca Juniors vs Platense - Star+, AFA Play, ESPN

7:30 p.m. Independiente vs Defensa y Justicia - AFA Play, TyC Sports

7:30 p.m. Talleres Córdoba vs Central Córdoba - Star+, AFA Play,

Partidos de hoy, Arnold Clark Cup

10:15 a.m. Inglaterra vs Italia - Star+, ESPN 3

1:15 p.m. Bélgica vs Corea del Sur - Star

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

7:45 a.m. Racing Club vs River Plate M - Star+

4:00 p.m. Defensor Sporting vs La Luz FC - Star+

7:00 p.m. Peñarol vs Boston River - Star+



Partidos de hoy, Concacaf Sub 17

5:00 p.m. Cota Rica vs Puerto Rico - Star+

5:00 p.m. Honduras vs Bermudas - Star+

8:00 p.m. El Salvador vs Trinidad y Tobago - Star+

8:00 p.m. Panamá vs Cuba - Star+

Partidos de hoy, Copa de Campeones

4:00 p.m. LDU Quito vs Deportivo Cuenca - Star+

Partidos de hoy, Eredivisie

8:30 a.m. Utrecht vs PSV Eindhoven - Star+

10:45 a.m. Ajax vs Sparta Rotterdam - Star+

Partidos de hoy, FIFA Copa Mundial Femenina

1:00 a.m. Papúa Nueva vs Panamá - FIFA+

Partidos de hoy, LaLiga SmartBank

8:00 a.m. Huesca vs GRanada CF - DSports, DGO

10:15 a.m. Alavés vs UD Ibiza - Star+

10:15 a.m. FC Andorra vs Sporting Gijón - Star+

12:30 p.m. Burgos vs Albacete - DSports, DGO

3:00 p.m. Villarreal B vs Racing Santander - Star+

Partidos de hoy, Colombiana

2:00 p.m. Pereira vs Once Caldas - RCN Nuestra TEle

7:30 p.m. Bucaramanga vs Atlético Nacional - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Futve

2:00 p.m. Caracas FC vs Hermanos Colmenares - GolTV Play, Star+

4:15 p.m. Mineros Guayana vs Portuguesa FC - GolTV Play

6:30 p.m. Zamora FC vs Estudiantes Mérida - GolTV Play