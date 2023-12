Partidos de hoy, sábado 2 de diciembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Mundial Sub 17 y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alemania vs. Francia por la final del Mundial Sub 17. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 2 de diciembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Mundial Sub 17 - Final

7:00 a.m. | Alemania vs. Francia - D Sports, DGo

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

8:00 a.m. | Girona vs. Valencia - D Sports, DGo

10:15 a.m. | Athletic Club vs. Rayo Vallecano - D Sports, DGo

12:30 p.m. | Real Madrid vs. Granada - ESPN, Star+

3:00 p.m. | Osasuna vs. Real Sociedad - ESPN 3, Star+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

10:00 a.m. | Arsenal vs. Wolverhampton - ESPN, Star+

10:00 a.m. | Burnley vs. Sheffield United - Star+

10:00 a.m. | Brentford vs. Luton Town - Star+

12:30 p.m. | Nottingham Forest vs. Everton - ESPN Extra, Star+

3:00 p.m. | Newcastle vs. Manchester United - ESPN, Star+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

9:00 a.m. | Genoa vs. Empoli - ESPN 3, Star+

12:00 p.m. | Lazio vs. Cagliari - Star+

2:45 p.m. | AC Milan vs. Frosinone - Star+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Bayern Munich vs. Unión Berlín - Star+

9:30 a.m. | Borussia Monchengladbach vs. Hoffenheim - ESPN 2, Star+

9:30 a.m. | Bochum vs. Wolfsburgo - Star+

9:30 a.m. | RB Leipzig vs. Heidenheim - Star+

12:30 p.m. | Stuttgart vs. Werder Bremen - Star+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. | Lens vs. Olympique Lyon - Star+

3:00 p.m. | Nantes vs. Nice - Star+

Partidos de hoy, Copa de la Liga - Argentina

4:30 p.m. | Huracán vs. Platense - Fanatiz, AFA Play, Star+

7:30 p.m. | Godoy Cruz vs. Banfield - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

12:30 p.m. | El Nacional vs. Independiente del Valle - Star+

3:00 p.m. | Guayaquil City vs. Gualaceo - Gol TV, Star+

3:00 p.m. | Libertad FC vs. Cumbayá FC - Star+

6:00 p.m. | Liga de Quito vs. Mushuc Runa - Gol TV, Star+

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

4:00 p.m. | Corinthians vs. Inter de Porto Alegre - Fanatiz, Star+, Brasileirao Play

7:00 p.m. | Atlético Mineiro vs. Sao Paulo - Fanatiz, Star+, Brasileirao Play

