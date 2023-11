Partidos de hoy, lunes 20 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eurocopa y Mundial Sub-17

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Ucrania vs. Italia por las eliminatorias de Eurocopa 2024. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Partidos de hoy, Eliminatorias Eurocopa 2024 - UEFA

2:45 p.m. | Eslovenia vs. Kazajistán - STAR+

2:45 p.m. | Ucrania vs. Italia - ESPN, STAR+

2:45 p.m. | Irlanda del Norte vs. Dinamarca - ESPN 2, STAR+

2:45 p.m. | San Marino vs. Finlandia - STAR+

2:45 p.m. | República Checa vs. Moldavia - ESPN, STAR+

2:45 p.m. | Macedonia vs. Inglaterra - STAR+

2:45 p.m. | Albania vs. Islas Feroe - STAR+

Partidos de hoy, Eliminatorias Mundial 2026 - CAF

8:00 a.m. | Yibuti vs. Guinea Bissau - FIFA+

11:00 a.m. | Gambia vs. Costa de Marfil - FIFA+

11:00 a.m. | Liberia vs. Guinea Ecuatorial - FIFA+

2:00 p.m. | Mali vs. República Centroafricana - FIFA+

2:00 p.m. | Chad vs. Madagascar - FIFA+

2:00 p.m. | Seychelles vs. Kenia - FIFA+

Partidos de hoy, Mundial Sub 17 - FIFA

3:30 a.m. Ecuador vs. Brasil - DSports, DGO

7:00 a.m. España vs. Japón - DSports, DGO

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo - Uruguay

2:30 p.m. | Fénix vs. Nacional - GolTV, STAR+

5:00 p.m. | Defensor Sporting vs. Boston River - GolTV, STAR+

