Partidos de hoy, domingo 26 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League, LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cádiz vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, domingo 26 de noviembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

08:00 a.m. Villarreal vs. Osasuna – D Sports, DGO

10:15 a.m. Real Sociedad vs. Sevilla FC – D Sports, DGO

12:30 p.m. Cádiz vs. Real Madrid – STAR+, ESPN

3:00 p.m. Real Betis vs. UD Las Palmas - D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

09:00 a.m. Tottenham vs. Aston Villa - STAR+, ESPN 3

11:30 a.m. Everton vs. Manchester United - STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. Cagliari vs. Monza – STAR+

09:00 a.m. Empoli vs. Sassuolo – STAR+

09:00 a.m. Frosinone vs. Genoa – STAR+

12:00 p.m. AS Roma vs. Udinese – STAR+, ESPN 3

2:45 p.m. Juventus vs. Inter de Milán – STAR+, ESPN





Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Heidenheim vs. Bochum – STAR+, ESPN 4

11:30 a.m. Hoffenheim vs. Mainz 05 – STAR+





Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

07:00 a.m. Nice vs. Toulouse – STAR+, ESPN 3

11:05 a.m. Rennes vs. Stade de Reims – STAR+

2:45 p.m. O. Lyon vs. Lille – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

2:30 p.m. River Plate M. vs. La Luz FC – STAR+, GolTV

5:30 p.m. Nacional vs. Montevideo Wanderers – STAR+





Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional – Argentina

4:00 p.m. Arsenal Sarandí vs. Rosario Central – Fanatiz, AFA Play, STAR+

4:00 p.m. River Plate vs. Instituto – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN 2

4:00 p.m. Atlético Tucumán vs. CA Huaracán – Fanatiz, AFA Play

4:00 p.m. Talleres Córdoba vs. Independiente – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

7:30 p.m. Godoy Cruz vs. Boca Juniors – Fanatiz, AFA Play, STAR+





Partidos de hoy, Copa de Portugal

1:00 p.m. Sporting vs. Dumiense – STAR+





Partidos de hoy, Liga Colombiana

4:00 p.m. Millonarios vs. DIM Medellín – Fanatiz, RCN





Partidos de hoy, Liga Expansión MX - México

6:00 p.m. Cancún FC vs. Mineros Zacatecas – Pluto TV, STAR+, Claro Sports





Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

6:00 p.m. Barcelona SC vs. Guayaquil City – STAR+

6:00 p.m. Técnico Universitario vs. Libertad FC – STAR+

6:00 p.m. Gualaceo vs. Emelec – STAR+

6:00 p.m. Cumbayá FC vs. LDU Quito – STAR+, GolTV





Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Atlético Minero vs. Gremio – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

2:00 p.m. Botafogo vs. Santos – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play, Globo

4:30 p.m. Internacional vs. RB Bragantino - Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

4:30 p.m. Sao Paulo vs. Cuiabá - Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

4:30 p.m. América MG vs. Flamengo - Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

4:30 p.m. Fortaleza SC vs. Palmeiras - Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play





