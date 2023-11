Partidos de hoy, lunes 27 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League, LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Girona vs. Athletic Club por LaLiga EA Sports. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, lunes 27 de noviembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

3:00 p.m. | Girona vs. Athletic Club - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Fulham vs. Wolver - STAR+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

12:30 p.m. | Hellas Verona vs. Lecce - ESPN 3, STAR+

2:45 p.m. | Bologna vs. Torino - STAR+

Partidos de hoy, AFC Champions League - Asia

9:00 a.m. | Nasaf Qarshi vs. Al Faisaly - STAR+

9:00 a.m. | Sharjaf FC vs. Al Sadd - STAR+

11:00 a.m. | Al Duhail vs. Istiklol - STAR+

11:00 a.m. | FC AGMK vs. Al Ittihad - STAR+

1:00 p.m. | Al Nassr vs. Persepolis - STAR+

1:00 p.m. | Sepahan vs. Al Quwa - STAR+

Partidos de hoy, AFC Cup, Asia

7:00 a.m. | Bashundhara vs. Maziya - STAR+

7:00 a.m. | Mohun Bagan vs. Odisha - STAR+

12:00 p.m. | Al Nahda vs. Al Ahed - STAR+

1:00 p.m. | Al Riffa vs. Al Nejmeh - STAR+

1:00 p.m. | Al Arabi vs. Al Zawraa - STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Liga Argentina - Argentina

5:00 p.m. | Estudiantes vs. Lanús - AFA Play, Fanatiz

5:00 p.m. | San Lorenzo vs. Central Córdoba - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Newells vs. Defensa y Justicia - STAR+, AFA Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Racing vs. Belgrano - STAR+, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

7:00 p.m. | Goiás vs. Cruzeiro - STAR+, Brasileirao Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Superliga Danesa - Dinamarca

1:00 p.m. | Silkeborg vs. Midtjylland - OneFootball

Partidos de hoy, Superliga Turca - Turquía

12:00 p.m. | Sivasspor vs. Tranbzonspor - STAR+