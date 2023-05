Partidos de hoy, miércoles 31 de mayo: horarios y canales TV para ver EN VIVO Europa League, Liga 1 y Mundial Sub 20

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sevilla vs. AS Roma por la final de Europa League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 31 de mayo del 2023: horario y guía de canales

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson – Perú

7:00 p.m. Melgar vs. César Vallejo – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, Europa League – UEFA

Partidos de hoy, Mundial Sub 20 – FIFA

12:30 p.m. Brasil vs. Túnez – D Sports, DGO

12:30 p.m. Colombia vs. Eslovaquia – D Sports, DGO

4:00 p.m. Argentina vs. Nigeria - D Sports, DGO

4:00 p.m. Inglaterra vs. Italia - D Sports, DGO





Partidos de hoy, Liga 2 – Perú

1:00 p.m. Alfonso Ugarte vs. Pirata FC – Nativa, Liga 1 TV, FPF Play

3:15 p.m. Llacuabamba vs. Comerciantes FC – Nativa, Liga 1 TV, FPF Play





Partidos de hoy, Liga Campeones – Concacaf

9:00 p.m. Club León vs. Los Angeles FC – STAR+





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:00 p.m. Atlanta United vs. New England Revolution – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Austin FC vs. Minnesota Utd. – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Seattle Sounders vs. San Jose Earthquakes – MLS Season Pass (Apple TV)





Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

1:00 p.m. Al Nassr vs. Al Fateh – D Sports, DGO

1:00 p.m. Al Ittihad vs. Al Tai FC – D Sports, DGO





NUESTROS PODCASTS

La anemia sigue atacando a la niñez en el Perú

La anemia y desnutrición infantil son algunos de los grandes problemas de salud pública que existe a nivel mundial y el Perú no es la excepción. Esto se reflejó en la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2022 donde nuestro país aumentó la cifra de anemia en menores de tres años hasta en 3 puntos porcentuales, ¿cuáles son las regiones más afectadas y como atacar este flagelo?