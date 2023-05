Sevilla vs. Roma EN VIVO y EN DIRECTO por la final de la Europa League

Sevilla vs. Roma protagonizarán este martes 31 la esperada final de la Europa League 2022-23 desde las 2:00 pm (hora peruana). Este encuentro se jugará en el Puskás Arena, será televisado por ESPN (504 Movistar) y en radio por RPP Noticias (89.7 FM).

Sevilla vs. Roma: horarios en el mundo

México: 13:00 horas



Perú: 14:00 horas



Colombia: 14:00 horas



Ecuador: 14:00 horas



Chile: 15:00 horas



Venezuela: 15:00 horas



Argentina: 16:00 horas



Uruguay: 16:00 horas



Italia: 20:00 horas



España: 20:00 horas

¿Cómo llega el Sevilla?

El Sevilla, undécimo en Liga tras perder el sábado contra el Real Madrid (1-2) en un tramo final liguero en el que ha echado mano de rotaciones masivas para dosificar los esfuerzos de la plantilla con miras a esta final de Budapest, es un clásico en su competición fetiche y en esta ocasión persigue el que sería su séptimo título, que llevaría aparejado el premio de la clasificación para la Champions League, algo crucial para su futuro deportivo y económico.

El equipo español, que ha tenido tres técnicos en lo que va de curso, lo que demuestra lo convulsa que ha sido la temporada, ha superado un duro camino para alcanzar su séptima final de Europa League, pues, tras acabar tercero de su grupo en la Champions League, llegó rebotado al segundo torneo continental.

En él eliminó en la previa de octavos y en octavos a dos clásicos como el PSV Eindhoven neerlandés y el Fenerbahçe turco, y luego se ganó a lo grande el pase a la final al ganar en cuartos y en semifinales a dos 'gigantes' como el Manchester United y la Juventus, en este último caso con un gol del argentino Erik Lamela en la prórroga.

Sevilla vs. Roma: ¿Dónde ver final de la Europa League?

Chile: Star+, ESPN Chile



Colombia: Star+, ESPN



Ecuador: Star+, ESPN



México: Fox Sports México, Star+, ESPN México



Paraguay: Star+, ESPN



Perú: ESPN, Star+



España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones



Uruguay: ESPN, Star+



Venezuela: Star+, ESPN

¿Cómo llega la Roma?

Una victoria en Budapest podría colocar a la Roma en el mapa del fútbol europeo y permitiría a José Mourinho, además, ser el primer entrenador en ganar esta competición con tras equipos diferentes, después de hacerlo con el Oporto (2003) y el Manchester United (2017).

José Mourinho está pendiente de la evolución de la lesión de tobillo del argentino Paulo Dybala, pieza básica en su esquema 3-4-2-1 como nexo de unión entre la medular y el único punta, el inglés Tammy Abraham. "Está para jugar 20 o 30 minutos", confirmó el portugués en la rueda de prensa previa al partido.

"He hablado con los capitanes y saben perfectamente lo que pienso, pero ahora en lo único que pienso es en la final", declaró José Mourinho, que aseguró que no tiene contactos con ningún club y que cuando se le preguntó por la posibilidad de regresar al Real Madrid, equipo al que entrenó de 2010 a 2013, se limitó a decir: "Me gusta Madrid y viví una gran experiencia allí", contó.

Sevilla vs. Roma: probables alineaciones

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Loïc Badé, Nemanja Gudelj, Alex Téllez; Fernando, Ivan Rakitić; Lucas Ocampos, Óliver Torres, Bryan Gil; Youssef En-Nesyri.

Roma: Rui Patrício; Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Roger Ibáñez; Zeki Çelik, Nemenja Matic, Edoardo Bove, Leonardo Spinazzola; Lorenzo Pellegrini; Andrea Belotti y Tammy Abraham.