Partidos de hoy, lunes 4 de diciembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Celta vs. Cádiz por la LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, lunes 4 de diciembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

3:00 p.m. | Celta vs. Cádiz - DSports, DGO

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Torino vs. Atalanta - ESPN 2, STAR+

Partidos de hoy, Copa FA - Inglaterra

2:45 p.m. | AFC Wimbledon vs. Ramsgate - STAR+

Partidos de hoy, Liga Portuguesa - Portugal

3:15 p.m. | Sporting vs. Gil Vicente - GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, AFC Champions League - Asia

7:00 a.m. | Al Quwa Al Jawiya vs. FC AGMK - STAR+

11:00 a.m. | Al Faisaly vs. Sharjah FC - STAR+

11:00 a.m. | Al Sadd vs. Nsaf Qarshi - STAR+

11:00 a.m. | Al Hilal vs. FC Nassaji Mazandaran - STAR+

11:00 a.m. | Mumbai vs. Navbahor Namangan - STAR+

1:00 p.m. | Al Ittihad vs. Sepahan - STAR+

Partidos de hoy, Campeonato uruguayo - Uruguay

3:00 p.m. | Cerro vs. Plaza Colonia - STAR+

6:30 p.m. | Nacional vs. Defensor Sporting - GolTV, STAR+