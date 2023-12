Palmeiras derrotó 1-0 a Fluminense y solo necesita un empate para campeonar en el Brasileirao

Palmeiras se impuso 1-0 a Fluminense en la jornada 37 del Brasileirao y solo necesita un empate en la última fecha, cuando visite a Cruzeiro, para consagrarse campeón del torneo brasileño.

El club paulista está primero con 69 puntos, tres más que sus más cercanos perseguidores: Atlético Mineiro y Flamengo, que mantuvo las opciones al título al vencer este domingo 2-1 al Cuiabá.



Breno pone el 1-0 para Palmeiras. | Fuente: Brasileirao Play

Palmeiras y una victoria ajustada

Los dirigidos por Abel Ferreira dominaron el cotejo desde el comienzo, pese a encontrarse con un Fluminense difícil y que mostró, en varias oportunidades, tener una defensa de acero.



El técnico del Fluminense y seleccionador interino de Brasil, Fernado Diniz, optó por reservar a titulares como Marcelo y Germán Cano, con miras al Mundial de Clubes de la FIFA que disputará este mes.

Por ello, los reflectores se posaron en Breno Lopes, la gran estrella de la noche, El delantero hizo la primera anotación a los 16 minutos tras una asistencia magistral de Endrick, que terminó siendo anulada por el VAR tras una mano del delantero de 17 años.

Sin embargo, Breno no se quedó con las ganas. Diez minutos más tarde, tras un contragolpe, abrió el marcador.



No contento, volvió a anotar casi al final del primer tiempo, pero en la jugada se anuló porque el balón salió de la cancha.



Para el segundo tiempo, las cosas se le facilitaron al club paulista con la salida de Justen, expulsado por el árbitro por una falta contra el paraguayo Joaquín Piquerez, que terminó abandonando el campo por molestias en una rodilla y es duda para el partido del miércoles.



Minutos después, Ferreira sustituyó a Endrick y a Breno con la entrada del argentino José Manuel López y Jhon Jhon.

Mais um prêmio de craque do jogo compartilhado, Endrick? 😅



Dupla decisiva no jogo de hoje.#AvantiPalestra #PALxFLU#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/HDtRe4PeTR — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 3, 2023

Endrick, elegido el mejor jugador del partido

Tras el encuentro, el futbolista fichado por el Real Madrid fue elegido como el ‘crack’ del partido. En declaraciones a los medios, dijo que el triunfo ante Fluminense no garantiza que sean campeones.



"No podemos dejar que se nos suba a la cabeza, hay que mantener siempre los pies en la tierra. Para mí no hay nada ganado. El Galo (Atlético Mineiro) puede anotar 7-0, 10-0 y podemos perder el título", dijo el delantero.



Según el jugador, el triunfo no fue solo gracias a él, sino a un trabajo de equipo y al comando acertado del portugués Abel Ferreira, a quien considera uno de los mejores entrenadores del mundo. “La mitad del trabajo es de él”, aseguró.



El club paulista permanece en la primera posición, con 69 puntos, tres más que sus dos inmediatos escoltas, Atlético Mineiro y Flamengo, que mantuvo las opciones al título al vencer también este domingo por 2-1 al Cuiabá, y se ubica en el tercer lugar, con 66 unidades.



Palmeiras se quedará con el título, el segundo consecutivo y el doceavo de su historia, con un simple empate en su último partido, el miércoles, cuando visitará al Cruzeiro. Pero también puede obtener el campeonato si pierde y en caso de que sus perseguidores no ganen por goleadas históricas, ya que su saldo de anotaciones es muy superior.

