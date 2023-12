Lionel Messi recibió dura crítica: "Fue injusto que me quitara el Balón de Oro"

Wesley Sneijder destacó en el fútbol mundial. En las últimas dos décadas fue uno de los mejores volantes. Es más, el exfutbolista de Países Bajos quedó cerca de ganar el Balón de Oro en 2010, cuando ganó la Champions League con Inter de Milán, y además por quedar en el segundo lugar con su selección en el Mundial de Sudáfrica.

Sin embargo, el también exjugador de Real Madrid perdió ante Lionel Messi. El triunfo del crack argentino tuvo una cierta polémica porque es uno de los pocos que superó a campeones del mundo. Y es que Andrés Iniesta y Xavi Hernández, compañeros en ese entonces de la 'Pulga' en Barcelona, brillaron con el España campeón mundial en 2010.

Sneijder, que en 2010 ganó cuatro títulos (Champions, Liga, Copa y Supercopa con Inter), indicó que "fue un poco injusto que yo no fuera coronado con el Balón de Oro de 2010 y Messi lo ganara. Aunque no soy el chico que llora por eso".

"El Balón de Oro es un premio individual y lo que yo prefiero es ganar trofeos colectivos. Si tuviera que elegir entre la Champions y el Balón de Oro, elegiría la Champions que conseguí, estoy muy contento con ese título", agregó en diálogo con Alhayah TV.

¿Qué ganó Messi en 2010?

En la votación del Balón de Oro en 2010, Lionel Messi obtuvo el 22.65% de los votos y se impuso sobre Iniesta, que recibió el 17.36% y Hernández, con 16.48%.

Messi lleva 43 títulos en su carrera. En 2010 ganó la LaLiga y la Supercopa de España.

Messi no descarta jugar el Mundial 2026

El capitán de la Selección de Argentina, Lionel Messi, no cerró las puertas de poder jugar la Copa Mundial de Fútbol de 2026. A sus 36 años, se encuentra cómodo en el día a día con la albiceleste, aunque admite que su edad es la gran barrera para cumplir el cometido de volver a jugar en una cita mundialista.

"El tiempo dirá si estoy o no. Es una realidad que voy a llegar a una edad que normalmente no me dé para jugar el mundial, por eso dije que no voy a estar en el próximo mundial", señaló el jugador de Inter Miami en el documental 'Campeones, un año después' de STAR+.

"Como decía antes que después del Mundial, ya era todo, y me retiraba y ahora todo lo contrario, porque ahora quiero estar más que nunca, porque después de haber pasado tantos años sufriendo, estamos viviendo algo especial que yo nunca había vivido, con la Selección Argentina quiero disfrutarlo", agregó.

Así, Messi también recordó cuando recibía críticas en su país por ciertas actuaciones con la albiceleste, especialmente en las derrotas con Chile en las finales de la Copa América en 2015 y 2016.

