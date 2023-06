Partidos de hoy, miércoles 7 de junio: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores, Sudamericana y Conference League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre The Strongest vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 7 de junio del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. Argentinos Jrs. vs. Liverpool vs. STAR+, FOX Sports 2

5:00 p.m. Nacional vs. Internacional – STAR+, ESPN

5:00 p.m. Independiente del Valle vs. Corinthians – STAR+, ESPN 2

7:00 p.m. Aucas vs. Ñublense – STAR+, ESPN

7:30 p.m. River Plate vs. Fluminense – STAR+, ESPN 4

7:30 p.m. Palmeiras vs. Barcelona SC – STAR+, FOX Sports 2

Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol

7:00 p.m. Estudiantes LP vs. RB Bragantino – D Sports, DGO

7:00 p.m. Club Blooming vs. Audax Italiano - D Sports, DGO

9:00 p.m. Emelec vs. Club Guaraní – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Copa Argentina

5:10 p.m. Vélez Sarsfield vs- Dep. Español – TyC Sports

7:30 p.m. Instituto vs. Deportivo Riestra – TyC Sports





Partidos de hoy, Conference League – UEFA





Partidos de hoy, LaLiga SmartBank – España

2:00 p.m. Levante vs. Albacete – D Sports, DGO





Partidos de hoy, Liga 2 – Perú

1:00 p.m. Unión Huaral vs. Llacuabamba – Nativa, Liga 1 TV, FPF Play





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

9:30 p.m. Los Angeles FC vs. Atlanta United – MLS Season Pass (Apple TV)





