River Plate vs Boca Juniors: partidazo por el clásico argentino | Fuente: AFP

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre River Plate vs Boca Juniors por Liga Profesional de Argentina. Entérate aquí de toda la información de Liga 1 Betsson, Bundesliga y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, domingo 11 septiembre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Betsson

11:00 a.m. Sporting Cristal vs Cienciano - Gol Perú

1:00 p.m. Atlético Grau vs Ayacucho FC - Sin transmisión

1:15 p.m. Mannucci vs Binacional - Gol Perú

3:45 p.m. Sport Boys vs Universitario - Gol Perú

6:00 p.m. Melgar vs Municipal - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga

7:00 a.m. Real Madrid vs Mallorca - Star+, ESPN 2

9:15 a.m. Elche vs Athletic Club - Star+, ESPN 2

11:30 a.m. Getafe vs Real Sociedad - DirecTV Sports (610-619), DirecTV Go

2:00 p.m. Real Betis vs Villarreal - DirecTV Sports (610-619), DirecTV Go



Partidos de hoy, Liga Profesional Argentina

11:00 a.m. Arsenal Sarandí vs Vélez Sarsfield - AFA Play, Star+

11:00 a.m. Newell's vs Gimnasia LP - AFA Play, TyC Sports

3:00 p.m. Boca Juniors vs River Plate - Star+, AFA Play, ESPN

6:00 p.m. Talleres Córdoba vs Defensa y Justicia - AFA Play, TyC Sports Internacional

Partidos de hoy, Brasileirao

9:00 a.m. Botafogo vs América MG - Star+, Brasileirao Play

9:00 a.m. Avaí vs Athletic Paranaense - Star+, Brasileirao Play

2:00 p.m. Sao Paulo vs Corinthians - Star+, Brasileirao Play

2:00 p.m. Coritiba vs Atlético Go - Star+, Brasileirao Play

5:00 p.m. Goias vs Flamengo - Star+, Brasileirao

Partidos de hoy, Serie A

5:30 a.m. Atalanta vs Cremonese - Star+, ESPN

8:00 a.m. Bologna vs Fiorentina - Star+

8:00 a.m. Sassuolo vs Udinese - Star+

8:00 a.m. US Lecce vs Monza - Star+

11:00 a.m.Lazio vs Hellas Verona - Star+

1:45 p.m. Juventus vs Salernitana - Star+

Partidos de hoy, Bundesliga

8:30 a.m. FC Köln vs Union Berlin - Star+, ESPN 4

10:30 a.m. Freiburg vs Borussia M'gladbach