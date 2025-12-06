Partidos de hoy, domingo 7 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga Femenina y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Femenina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, domingo 7 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga Femenina - Perú
3:00 p.m. Alianza Lima vs. Universitario (Final ida) - América TV, tvGO, Movistar Deportes
Partidos de hoy, LaLiga – España
08:00 a.m. Elche vs. Girona – Disney+ Premium, ESPN 4
10:15 a.m. Valencia CF vs. Sevilla FC – DGO, DSports
12:30 p.m. Espanyol vs. Rayo Vallecano – Disney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m. Real Madrid vs. Celta – DGO, DSports
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
09:00 a.m. Brighton vs. West Ham – Disney+, ESPN
11:30 a.m. Fulham vs. Crystal Palace – Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Italia
06:30 a.m. US Cremonese vs. US Lecce – Disney+ Premium, ESPN 2
09:00 a.m. Cagliari vs. AS Roma – Disney+ Premium
12:00 p.m. Lazio vs. Bologna – Disney+ Premium
2:45 p.m. Napoli vs. Juventus – Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
09:30 a.m. Hamburgo vs. Werder Bremen – Disney+ Premium, ESPN 5
11:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Hoffenheim – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
09:00 a.m. Niza vs. Angers – Disney+ Premium
11:15 a.m. Auxerre vs. Metz – Disney+ Premium
11:15 a.m. Le Havre AC vs. Paris FC – Disney+ Premium
2:45 p.m. Lorient vs. O. Lyon – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Bundesliga 2 – Alemania
07:30 a.m. Nuremberg vs. Greuther Fürth – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Liga de Portugal
10:30 a.m. Estoril Praia vs. Moreirense – GolTV Play, GolTV
3:30 p.m. Tondela vs. FC Porto – GolTV Play, GolTV
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
2:00 p.m. El Nacional vs. Aucas – El Canal del Fútbol
4:30 p.m. Barcelona SC vs. U. Católica – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
5:00 p.m. Boca vs. Racing Club – Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
2:00 p.m. Atlético Mineiro vs. Vasco da Gama – L1 Play, Fanatiz
2:00 p.m. Botafogo vs. Fortaleza SC – L1 Play, Fanatiz, Globo Internacional
2:00 p.m. Corinthians vs. Juventude – L1 Play, Fanatiz, L1 MAX
2:00 p.m. Fluminense vs. Bahía – L1 Play, Fanatiz
2:00 p.m. Internacional vs. RB Bragantino – L1 Play, Fanatiz
2:00 p.m. Santos vs. Cruzeiro – L1 Play, Fanatiz
2:00 p.m. Vitória vs. Sao Paulo – L1 Play, Fanatiz, Fanatiz YouTube
2:00 p.m. Sport Recife vs. Gremio – L1 Play, Fanatiz, L1
2:00 p.m. Ceará vs. Palmeiras – L1 Play, Fanatiz
Partidos de hoy, Superliga – Dinamarca
12:00 p.m. Copenhague vs. SonderjyskE – Fanatiz, L1, L1MAX