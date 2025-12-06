Real Madrid vs. Celta: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la fecha 15 de LaLiga?

Real Madrid vs. Celta se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 15 de LaLiga EA Sports 2025-26.

La única buena noticia con la que cuenta Real Madrid, tras la baja de Trent Alexander-Arnold, es el buen estado de Eduardo Camavinga para sostener un centro del campo (junto a Tchouaméni, 'Fede' Valverde y Bellingham) que, al fin, dio el equilibrio que necesitaba el Real Madrid. Mejorado del leve esguince de tobillo que sufrió en Bilbao, el DT Xabi Alonso debe decidir si alinea al francés o apuesta por Arda Güler pensando en el duelo ante el Manchester City del miércoles próximo.

De la demarcación de Valverde dependerá también la entrada de Güler en Real Madrid o una oportunidad para Dani Ceballos. Si el uruguayo se mantiene como interior en la derecha y no regresa al lateral, entre Raúl Asencio y Éder Militao, habría un central que cambia su posición.

¿Cómo llegan Real Madrid y Celta de Vigo a la fecha 15 de LaLiga 2025-26?



La 'Casa Blanca' viene de golear 3-0 a Athletic Club, en tanto que el conjunto gallego llega de derrotar a Sant Andreu por penales en la Copa del Rey.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Celta de Vigo en vivo por la fecha 15 de LaLiga?

El partido está programado para el domingo 7 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu. El recinto tiene una capacidad para 84,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Celta de Vigo en vivo por la fecha 15 de LaLiga 2025-26?

En Perú , el partido Real Madrid vs Celta de Vigo comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Celta de Vigo en vivo por TV?

El partido de Real Madrid ante Celta será transmitido por las señales de D Sports y DGO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Real Madrid vs Celta de Vigo: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Raúl Asencio, Militao, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Federico Valverde, Camavinga, Bellingham; Vinicius y Mbappé.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Moriba, Miguel Román, Carreira: Pablo Durán; Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.



(Con información de EFE)