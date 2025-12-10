Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, jueves 11 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Europa League

Partidos de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: AS Roma
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 11 de diciembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Celtic vs. AS Roma por la Europa League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, jueves 11 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Champions League Two – AFC

05:00 a.m. Gamba Osaka vs. Ratchaburi FC – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Europa League – UEFA

12:45 p.m. Utrecht vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN 3

12:45 p.m. Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv – Disney+ Premium, ESPN 7

12:45 p.m. Nice vs. SC Braga – Disney+ Premium

12:45 p.m. PFC Ludogorets vs. PAOK FC – Disney+ Premium

12:45 p.m. Sturm Graz vs. Crvena Zvezda – Disney+ Premium

12:45 p.m. GNK Dinamo vs. Real Betis – Disney+ Premium, ESPN

12:45 p.m. Ferencvaros vs. Rangers FC – Disney+ Premium, ESPN 5

12:45 p.m. FC Midtjylland vs. Genk – Disney+ Premium, ESPN 2

12:45 p.m. Young Boys vs. Lille – Disney+, ESPN 4

3:00 p.m. Celta vs. Bologna – Disney+ Premium, ESPN 5

3:00 p.m. Friburgo vs. Red Bull Salzburg – Disney+ Premium

3:00 p.m. FC Porto vs. Malmö FF – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. O. Lyon vs. Go Ahead Eagles – Disney+, ESPN 3

3:00 p.m. Celtic FC vs. AS Roma – Disney+, ESPN 2

3:00 p.m. FC Basel vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. FCSB vs. Feyenoord – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. Panathinaikos vs. Viktoria Plzen – Disney+ Premium

3:00 p.m. SK Brann vs. Fenerbahce – Disney+ Premium

&lang=es_LA" width="100%" height="185" scrolling="no" style="width: 1px; min-width: 100%; *width: 100%;" class=" border-0">

Partidos de hoy, FA Women’s Super League – Inglaterra

2:00 p.m. Aston Villa vs. Liverpool – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Conference League – UEFA

12:45 p.m. Fiorentina vs. Dynamo Kyiv – Disney+ Premium

12:45 p.m. Breidablik UBK vs. Shamrock Rovers – Disney+ Premium

12:45 p.m. KF Shkendija vs. Slovam Bratislava – Disney+ Premium

12:45 p.m. BK Häcken vs. AEK Larnaca – Disney+ Premium

12:45 p.m. FC Drita vs. AZ Alkmaar – Disney+ Premium

12:45 p.m. Jagiellonia vs. Rayo Vallecano – Disney+ Premium

12:45 p.m. FCU Craiova vs. Sparta Praha – Disney+ Premium

12:45 p.m. Samsunspor vs. AEK FC – Disney+ Premium

12:45 p.m. FC Noah vs. Legia Warszawa – Disney+ Premium

3:00 p.m. Rapid Wien vs. AC Omonia – Disney+ Premium

3:00 p.m. HNK Rijeka vs. NK Celje – Disney+ Premium

3:00 p.m. Aberdeen vs. Strasbourg – Disney+ Premium

3:00 p.m. Lech Poznan vs. Mainz 05 – Disney+ Premium

3:00 p.m. KuPS Lausanne Sport – Disney+ Premium

3:00 p.m. Lincoln Red vs. Sigma Olomuc – Disney+ Premium

3:00 p.m. Rakow Czestochowa vs. Zrinjski Mostar – Disney+ Premium

3:00 p.m. BK Häcken vs. Strasbourg – Disney+ Premium

3:00 p.m. Hamrun Spartans vs. Shakhtar Donetsk – Disney+ Premium

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Europa League Conference League

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA