Partidos de hoy, jueves 11 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Europa League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Celtic vs. AS Roma por la Europa League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, jueves 11 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Champions League Two – AFC
05:00 a.m. Gamba Osaka vs. Ratchaburi FC – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Europa League – UEFA
12:45 p.m. Utrecht vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN 3
12:45 p.m. Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv – Disney+ Premium, ESPN 7
12:45 p.m. Nice vs. SC Braga – Disney+ Premium
12:45 p.m. PFC Ludogorets vs. PAOK FC – Disney+ Premium
12:45 p.m. Sturm Graz vs. Crvena Zvezda – Disney+ Premium
12:45 p.m. GNK Dinamo vs. Real Betis – Disney+ Premium, ESPN
12:45 p.m. Ferencvaros vs. Rangers FC – Disney+ Premium, ESPN 5
12:45 p.m. FC Midtjylland vs. Genk – Disney+ Premium, ESPN 2
12:45 p.m. Young Boys vs. Lille – Disney+, ESPN 4
3:00 p.m. Celta vs. Bologna – Disney+ Premium, ESPN 5
3:00 p.m. Friburgo vs. Red Bull Salzburg – Disney+ Premium
3:00 p.m. FC Porto vs. Malmö FF – Disney+ Premium, ESPN 4
3:00 p.m. O. Lyon vs. Go Ahead Eagles – Disney+, ESPN 3
3:00 p.m. Celtic FC vs. AS Roma – Disney+, ESPN 2
3:00 p.m. FC Basel vs. Aston Villa – Disney+ Premium, ESPN
3:00 p.m. FCSB vs. Feyenoord – Disney+ Premium, ESPN 7
3:00 p.m. Panathinaikos vs. Viktoria Plzen – Disney+ Premium
3:00 p.m. SK Brann vs. Fenerbahce – Disney+ Premium
Partidos de hoy, FA Women’s Super League – Inglaterra
2:00 p.m. Aston Villa vs. Liverpool – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Conference League – UEFA
12:45 p.m. Fiorentina vs. Dynamo Kyiv – Disney+ Premium
12:45 p.m. Breidablik UBK vs. Shamrock Rovers – Disney+ Premium
12:45 p.m. KF Shkendija vs. Slovam Bratislava – Disney+ Premium
12:45 p.m. BK Häcken vs. AEK Larnaca – Disney+ Premium
12:45 p.m. FC Drita vs. AZ Alkmaar – Disney+ Premium
12:45 p.m. Jagiellonia vs. Rayo Vallecano – Disney+ Premium
12:45 p.m. FCU Craiova vs. Sparta Praha – Disney+ Premium
12:45 p.m. Samsunspor vs. AEK FC – Disney+ Premium
12:45 p.m. FC Noah vs. Legia Warszawa – Disney+ Premium
3:00 p.m. Rapid Wien vs. AC Omonia – Disney+ Premium
3:00 p.m. HNK Rijeka vs. NK Celje – Disney+ Premium
3:00 p.m. Aberdeen vs. Strasbourg – Disney+ Premium
3:00 p.m. Lech Poznan vs. Mainz 05 – Disney+ Premium
3:00 p.m. KuPS Lausanne Sport – Disney+ Premium
3:00 p.m. Lincoln Red vs. Sigma Olomuc – Disney+ Premium
3:00 p.m. Rakow Czestochowa vs. Zrinjski Mostar – Disney+ Premium
3:00 p.m. BK Häcken vs. Strasbourg – Disney+ Premium
3:00 p.m. Hamrun Spartans vs. Shakhtar Donetsk – Disney+ Premium