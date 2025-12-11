"Tu nombre ya quedó escrito": Alianza Lima oficializó salida de Hernán Barcos y agradece su etapa blanquiazul

A través de sus redes sociales, Alianza Lima confirmó este jueves que Hernán Barcos no continuará en el equipo blanquiazul después de cinco temporadas. En el mensaje agradecen la presencia del 'Pirata', que llegó a principios del 2021 al cuadro de La Victoria.

"Gracias Pirata. Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul", publicó Alianza acompañado de un video.

En las imágenes se muestran los mejores momentos de Barcos en su etapa como jugador de Alianza, club donde salió bicampeón nacional en la Liga1 tras las conquistas en 2021 y 2022.

Noticia en desarrollo...