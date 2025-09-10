Partidos de hoy, jueves 11 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO el fútbol mundial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Belgrano vs. San Martín SJ por la Liga Profesional Argentina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, jueves 11 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Amistosos Sub 15

04:00 a.m. Eslovenia vs. Luxemburgo – FIFA+

Partidos de hoy, Copa AUF – Uruguay

6:30 p.m. Nacional vs. Plaza Colonia – Disney+ Premium, GolTV

Partidos de hoy, Liga Premier – Islandia

12:00 p.m. ÍA Akraness vs. Breidablik UBK – OneFootball

Partidos de hoy, Liga Pro Serie B – Ecuador

3:30 p.m. Guayaquil City vs. San Antonio – El Canal del Fútbol

3:30 p.m. Leones del Norte vs. Gualaceo – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

6:00 p.m. Belgrano vs. San Martín SJ – Disney+ Premium