Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 8 del Torneo Clausura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En busca del liderato. Alianza Lima recibe este sábado a Deportivo Garcilaso con el único propósito de quedarse con los tres puntos y alcanzar la línea de Universitario de Deportes, único líder del Torneo Clausura.

El cuadro de Néstor Gorosito se encuentra en el quinto lugar con 12 unidades. Sin embargo, tendrá al frente al 'Pedacito de Cielo', que está cuarto con 13 puntos, por lo que se espera un partido más que parejo. ¿A qué hora empieza el cotejo y dónde verlo EN VIVO?

El partido entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se jugará el sábado 13 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), desde las 7:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También lo podrás escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrán por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: altas y bajas en la fecha 8 del Torneo Clausura 2025



Alianza Lima no contará con Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Kevin Quevedo, quienes se encuentran suspendidos. Deportivo Garcilaso, en tanto, sí contará con todas sus figuras.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se disputará este sábado 13 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 34 000 espectadores, aproximadamente.

𝑳𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂́𝒏 𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒐… 𝒑𝒓𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒍𝒐 𝒗𝒆𝒓𝒂́𝒔 𝒕𝒖́ 𝒕𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆́𝒏. 🥽👀🤖 pic.twitter.com/wlW4tkiXoj — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 10, 2025

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m.

En España, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 2:00 a.m.

¿Qué canales transmiten el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por TV?



El partido entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el encuentro EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: alineaciones posibles



Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Orlando Núñez; Nicolás Gómez, Carlos Beltrán, Kevin Sandoval; Francisco Arancibia, Pablo Erustes y Ezequiel Naya.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: últimos resultados

Alianza Lima

Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima

Alianza Lima 3-1 ADT

Universitario 0-0 Alianza Lima

Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Universidad

Sport Boys 0-1 Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso 1-1 Sport Huancayo