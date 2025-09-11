Últimas Noticias
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado
EP 214 • 05:07

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 8 del Torneo Clausura?

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO | hora y canal Liga1
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO | hora y canal Liga1 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alianza Lima recibe a Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. Conoce a qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO.

En busca del liderato. Alianza Lima recibe este sábado a Deportivo Garcilaso con el único propósito de quedarse con los tres puntos y alcanzar la línea de Universitario de Deportes, único líder del Torneo Clausura.

El cuadro de Néstor Gorosito se encuentra en el quinto lugar con 12 unidades. Sin embargo, tendrá al frente al 'Pedacito de Cielo', que está cuarto con 13 puntos, por lo que se espera un partido más que parejo. ¿A qué hora empieza el cotejo y dónde verlo EN VIVO?

El partido entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se jugará el sábado 13 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), desde las 7:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También lo podrás escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrán por RPP.pe.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: altas y bajas en la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima no contará con Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Kevin Quevedo, quienes se encuentran suspendidos. Deportivo Garcilaso, en tanto, sí contará con todas sus figuras.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se disputará este sábado 13 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 34 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 9:00 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 6:00 p.m. 
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 8:00 p.m. 
  • En España, el partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso comienza a las 2:00 a.m. 

¿Qué canales transmiten el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso en vivo por TV?

El partido entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el encuentro EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: alineaciones posibles 

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Orlando Núñez; Nicolás Gómez, Carlos Beltrán, Kevin Sandoval; Francisco Arancibia, Pablo Erustes y Ezequiel Naya.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: últimos resultados

Alianza Lima

  • Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima
  • Alianza Lima 3-1 ADT
  • Universitario 0-0 Alianza Lima

Deportivo Garcilaso

  • Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Universidad
  • Sport Boys 0-1 Deportivo Garcilaso
  • Deportivo Garcilaso 1-1 Sport Huancayo
Tags
Alianza Lima Deportivo Garcilaso Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

