Partidos de hoy, miércoles 10 de setiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO el fútbol mundial

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Corinthians vs. Athletico Paranaense por la Copa do Brasil. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 10 de setiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa AUF – Uruguay

6:30 p.m. Peñarol vs. Liverpool FC – Disney+ Premium, GolTV

Partidos de hoy, Copa do Brasil

7:30 p.m. Corinthians vs. Athletico Paranaense – Globo Internacional

Partidos de hoy, Liga de Colombia

7:30 p.m. Millonarios vs. Deportivo Pasto – RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Pro Serie B – Ecuador

3:30 p.m. Atlético Vinotinto vs. CSD Vargas Torres – El Canal del Fútbol

3:30 p.m. 22 de julio FC vs. Chacaritas FC – El Canal del Fútbol

7:00 p.m. Imbabura vs. Cumbayá FC – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Mundial Clubes Juvenil – España

3:00 p.m. Racing Club vs. FC Barcelona – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Torneo BetPlay Dimayor – Colombia

5:00 p.m. Internacional vs. Leones – Win Sports TV YouTube