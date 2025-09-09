Partidos de hoy, miércoles 10 de setiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO el fútbol mundial

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 10 de setiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Corinthians vs. Athletico Paranaense por la Copa do Brasil. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, miércoles 10 de setiembre del 2025: horarios y guía de canales
¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.
Partidos de hoy, Copa AUF – Uruguay
6:30 p.m. Peñarol vs. Liverpool FC – Disney+ Premium, GolTV
Partidos de hoy, Copa do Brasil
7:30 p.m. Corinthians vs. Athletico Paranaense – Globo Internacional
Partidos de hoy, Liga de Colombia
7:30 p.m. Millonarios vs. Deportivo Pasto – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Liga Pro Serie B – Ecuador
3:30 p.m. Atlético Vinotinto vs. CSD Vargas Torres – El Canal del Fútbol
3:30 p.m. 22 de julio FC vs. Chacaritas FC – El Canal del Fútbol
7:00 p.m. Imbabura vs. Cumbayá FC – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, Mundial Clubes Juvenil – España
3:00 p.m. Racing Club vs. FC Barcelona – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Torneo BetPlay Dimayor – Colombia
5:00 p.m. Internacional vs. Leones – Win Sports TV YouTube