Partidos de hoy, jueves 9 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y Mundial Sub 20

Erick Chavez

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 9 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Malta vs Países Bajos por las Eliminatorias. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.



Programación de los partidos de hoy, jueves 9 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Eliminatorias - CAF

8:00 a.m. | Burundi vs Kenia - FIFA+
11:00 a.m. | Botswana vs Uganda - FIFA+
11:00 a.m. | Mozambique vs Guinea - FIFA+
11:00 a.m. | Malaui vs Guinea Ecuatorial - FIFA+
11:00 a.m. | Liberia vs Namibia - FIFA+
11:00 a.m. | Somalia vs Argelia - FIFA+

Partidos de hoy, Eliminatorias - UEFA

11:00 a.m. | Finlandia vs Lituania - ESPN 4, Disney+
1:45 p.m. | Malta vs Países Bajos - ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | República Checa vs Croacia - Disney+
1:45 p.m. | Austria vs San Marino - Disney+
1:45 p.m. | Escocia vs Grecia - Disney+
1:45 p.m. | Islas Feroe vs Montenegro - Disney+
1:45 p.m. | Chipre vs Bosnia - Disney+
1:45 p.m. | Bielorrusia vs Dinamarca - Disney+

Partidos de hoy, Eliminatorias - Concacaf

7:00 p.m. | Nicaragua vs Haití - Concacaf GO, Conacaf YouTube
9:00 p.m. | Honduras vs Costa Rica -  Concacaf GO, Conacaf YouTube

Partidos de hoy, amistoso internacional - UEFA

1:00 p.m. | Rumanía vs Moldavia - Disney+
1:45 p.m. | Inglaterra vs Gales - Disney+
1:45 p.m. | Polonia vs Nueva Zelanda - Disney+

Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina - Conmebol

2:00 p.m. | Libertad vs Nacional - Pluto TV
6:00 p.m. | San Lorenzo vs Colo Colo - Pluto TV

Partidos de hoy, Mundial Sub 20 - FIFA

2:30 p.m. | Estados Unidos vs Italia - DSports, DGO
6:00 p.m. | Marruecos vs Corea del Sur - DSports, DGO

fútbol en vivo partidos de hoy Eliminatorias Mundial Sub 20

