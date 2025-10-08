Perú vs Chile en vivo: ¿a qué hora juegan en Santiago y dónde ver por TV el amistoso en fecha FIFA?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana, tendrá su primera prueba de fuego en el amistoso internacional al frente a Chile, que jugará de local con un equipo repleto de jugadores que militan en el extranjero.

Perú vs Chile: ¿Cómo llega ‘La Bicolor’ al amistoso en Fecha FIFA?



Perú perdió 1-0 ante Paraguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, mientras que Chile empató 0-0 ante Urguay en el mismo torneo.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile en vivo por amistoso en Fecha FIFA?

El partido está programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago. El recinto tiene una capacidad para 12 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile en vivo por amistoso en Fecha FIFA?

En Perú , el partido Perú vs Chile comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Perú vs Chile comienza a las 6:00 p.m. En España , el partido Perú vs Chile comienza a las 1:00 a.m. (Sábado 11 de octubre)

, el partido Perú vs Chile comienza a las 1:00 a.m. (Sábado 11 de octubre) En Colombia, el partido Perú vs Chile comienza a las 6:0 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Chile comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Chile comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Chile comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Chile en vivo por TV y streaming?

El partido de Perú vs Chile será transmitido en Movistar Deportes. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Perú vs Chile: Alineaciones posibles

Perú: Diego Enríquez; Marcos López, Miguel Araujo, Anderson Santamaría y César Inga; Erick Noriega, Martín Távara y Jairo Concha; Kenji Cabrera, Luis Ramos y Joao Grimaldo.

Chile: Jaime Vargas; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevic y Gabriel Suazo; Lucas Assadi, Javier Altamirano y Marcelino Núñez; Lucas Cepeda, Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.

Perú vs Chile: últimos enfrentamientos del ‘Clásico del Pacífico’

Perú 0-0 Chile - 15 de noviembre del 2024

Perú 0-0 Chile - 21 de junio del 2024

Chile 2-0 Perú - 12 de octubre del 2023

Perú 2-0 Chile - 7 de octubre del 2021

Chile 2-0 Perú - 13 de noviembre del 2020