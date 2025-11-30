Partidos de hoy, lunes 1 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Racing Club vs. Tigre por la Liga Argentina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, lunes 1 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
3:00 p.m. Rayo Vallecano vs. Valencia – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Serie A – Italia
2:45 p.m. Bologna vs. US Cremonese – Disney+ Premium, ESPN 5
Partidos de hoy, Amistoso Femenino
1:00 p.m. Bélgica vs. Finlandia – Disney+ Premium
Pattidos de hoy, Championship – Inglaterra
3:00 p.m. Birmingham vs. Watford – Disney+, ESPN 7
Partidos de hoy, Women’s Championship – Concacaf
3:00 p.m. Barbados vs. Trinidad y Tobago – Disney+ Premium
6:30 p.m. Puerto Rico vs. Santa Lucía – Disney+ Premium
7:00 p.m. Guyana vs. Nicaragua – Disney+ Premium
8:00 p.m. Guatemala vs. Bermudas – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa Árabe
08:00 a.m. Túnez vs. Siria – Football Australia YouTube
11:30 a.m. Qatar vs. Palestina – Football Australia YouTube
Partidos de hoy, Liga de Colombia
8:00 p.m. DIM vs. América de Cali – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
3:00 p.m. Barracas Central vs. Gimnasia LP – Fanatiz, TyC Sports
7:30 p.m. Racing Club vs. Tigre – Disney+ Premium, Fanatiz
Partidos de hoy, Superliga – Turquía
12:00 p.m. Fenerbahce vs. Galatasaray – Disney+ Premium, ESPN 6