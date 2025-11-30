Últimas Noticias
Partidos de hoy, lunes 1 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Serie A

Partidos de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025
Partidos de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025 | Fuente: Racing Club
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 1 de diciembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Racing Club vs. Tigre por la Liga Argentina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, lunes 1 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

3:00 p.m. Rayo Vallecano vs. Valencia – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A – Italia

2:45 p.m. Bologna vs. US Cremonese – Disney+ Premium, ESPN 5

Partidos de hoy, Amistoso Femenino

1:00 p.m. Bélgica vs. Finlandia – Disney+ Premium


Pattidos de hoy, Championship – Inglaterra

3:00 p.m. Birmingham vs. Watford – Disney+, ESPN 7


Partidos de hoy, Women’s Championship – Concacaf

3:00 p.m. Barbados vs. Trinidad y Tobago – Disney+ Premium

6:30 p.m. Puerto Rico vs. Santa Lucía – Disney+ Premium

7:00 p.m. Guyana vs. Nicaragua – Disney+ Premium

8:00 p.m. Guatemala vs. Bermudas – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa Árabe

08:00 a.m. Túnez vs. Siria – Football Australia YouTube

11:30 a.m. Qatar vs. Palestina – Football Australia YouTube


Partidos de hoy, Liga de Colombia

8:00 p.m. DIM vs. América de Cali – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Barracas Central vs. Gimnasia LP – Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. Racing Club vs. Tigre – Disney+ Premium, Fanatiz

Partidos de hoy, Superliga – Turquía

12:00 p.m. Fenerbahce vs. Galatasaray – Disney+ Premium, ESPN 6


Partidos de hoy LaLiga Serie A Fútbol en vivo Liga Profesional de Fútbol

