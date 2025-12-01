LaLiga EA Sports: Atlético de Madrid quiere el liderato del torneo frente a Barcelona

Palpitamos la previa del choque entre Barcelona y Atlético de Madrid. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Barcelona ejercerá mañana la localía ante Atlético de Madrid, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 19 de la Liga.

Así llegan Barcelona y Atlético de Madrid

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona logró un triunfo por 3-1 ante Alavés. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 15 a favor.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid llega con ventaja tras derrotar a Real Oviedo con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 11 goles marcados y solo ha recibido 1 en contra.

Barcelona lleva puntaje perfecto en 7 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Barcelona quien ganó 2 a 4.

El local está puntero y alcanzó 34 puntos (11 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 31 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (9 PG - 4 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 34 14 11 1 2 23 2 Real Madrid 33 14 10 3 1 16 3 Villarreal 32 14 10 2 2 16 4 Atlético de Madrid 31 14 9 4 1 16 5 Betis 24 14 6 6 2 8

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 15: vs Betis: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Osasuna: 13 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Villarreal: 21 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 15: vs Athletic Bilbao: 6 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Valencia: 13 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Girona: 21 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Atlético de Madrid, según país