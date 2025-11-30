Sporting Cristal vs Alianza Lima: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de semifinales de los playoffs de Liga1 2025?

Partido clave. Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en uno de los partidos más de la temporada, ya que jugarán la ida de las semifinales de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto. Ambos equipos buscará dar el primer paso, ya que en caso superen esta eliminatoria, el próximo rival será Cusco FC para definir a Perú 2.

El cotejo se disputará este martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional (Lima) desde las 8:00 p.m. hora peruana. El encuentro será transmitido EN VIVO por L1 Max y L1 Play. También se podrá escuchar EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¿Cómo llegan Cristal y Alianza Lima a los playoffs de la Liga1 2025?

Sporting Cristal llega a esta instancias tras vencer por 2-1 a Atlético Grau de visitante. En tanto, Alianza Lima goleó 3-0 a UTC en Matute.

¿Cuándo y dónde se juega el Cristal y Alianza por los playoffs de la Liga1?

El partido está programado para el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional en Lima, Perú. El recinto tiene una capacidad para 43,086 espectadores.

❗️𝑪𝒐𝒏 𝑨𝒍𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆❗️



Iniciamos la venta preferencial para el partido ante 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚𝐥 en 𝐜𝐚𝐬𝐚. 💙🏟️



Luchemos, siempre unidos. 💪🏾



➡️ https://t.co/jTNNQuv4Di#ConAlianzaSiempre#AlianzaLima pic.twitter.com/G34OopbBgt — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 29, 2025

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima en vivo por los playoffs de la Liga1?

En Perú , el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 8:00 p.m.

En España , el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 2:00 a.m. (miércoles 3 de diciembre)

, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 2:00 a.m. (miércoles 3 de diciembre) En Colombia, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 10:00 p.m.

En Chile, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Cristal vs Alianza comienza a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Lima en vivo por TV en los playoffs de Liga1?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Cristal vs Alianza a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: alineaciones posibles

Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Irven Ávila.

Alianza: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Alan Cantero; Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.