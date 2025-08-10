Partidos de hoy, lunes 11 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este lunes 11 de agosto y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 11 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs UTC - L1 Max, L1 Play

7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

5:00 p.m. | Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra - Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

6:00 p.m. | Juventude vs Corinthians - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

4:00 p.m. | Emelec vs Deportivo Cuenca - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

5:00 p.m. | Defensor Sporting vs River Play - GolTV, Disney+

Partidos de hoy, Liga MX - México

10:05 p.m. | Atlético San Luis vs Cruz Azul - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Portugal

2:45 p.m. | Porto vs Vitoria - GolTV, GolTV Play

