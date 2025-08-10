Partidos de hoy, lunes 11 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 11 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este lunes 11 de agosto y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, lunes 11 de agosto del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 - Perú
3:00 p.m. | Alianza Atlético vs UTC - L1 Max, L1 Play
7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
5:00 p.m. | Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra - Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Brasil
6:00 p.m. | Juventude vs Corinthians - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador
4:00 p.m. | Emelec vs Deportivo Cuenca - El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, Primera División - Uruguay
5:00 p.m. | Defensor Sporting vs River Play - GolTV, Disney+
Partidos de hoy, Liga MX - México
10:05 p.m. | Atlético San Luis vs Cruz Azul - Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Portugal
2:45 p.m. | Porto vs Vitoria - GolTV, GolTV Play