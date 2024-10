Partidos de hoy, miércoles 2 de octubre del 2024: horarios y canales TV para ver Champions League y MLS

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Lille vs. Real Madrid por la UEFA Champions League 2024-2025 Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 2 de octubre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

11:45 a.m. | Girona vs. Feyenoord - ESPN 2, Disney+ Premium

11:45 a.m. | Shakhtar Donetsk vs. Atalanta - ESPN, Disney+, Disney+ Premium

2:00 p.m. | Liverpool vs. Bologna - ESPN, Disney+, Disney+ Premium, LFCTV GO

2:00 p.m. | Aston Villa vs. Bayern Munich - Disney+ Premium, ESPN 7

2:00 p.m.| Benfica vs. Atlético de Madrid – ESPN 3, Disney+ Premium, Disney+

2:00 p.m. | Lille vs. Real Madrid - ESPN 2, Disney+ Premium

2:00 p.m. | Sturm Graz vs. Club Brugge - ESPN 6, Disney+ Premium

2:00 p.m. | RB Leipzig vs. Juventus - ESPN 5, Disney+ Premium

2:00 p.m. | Dinamo Zagreb vs. AS Monaco – ESPN 4, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Champions League – AFC

05:00 a.m. Yokohama F. vs. Ulsan Hyundai – Disney+ Premium, OneFootball

05:00 a.m. Visel Kobe vs. Shandong Taishan – Disney+ Premium, OneFootball

Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. CD Águila vs. Real Estelí – Disney+ Premium

9:15 p.m. Herediano vs. Motagua – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Conference League – UEFA

09:30 a.m. Vitória SC vs. NK Celje – Disney+ Premium

09:30 a.m. Istanbul B. vs. Rapid Wien – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa Ecuador

5:00 p.m. LDU Quito vs. El Nacional – D Sports, DGO

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. Orlando City vs. Philadelphia Union – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Atlanta United vs. CF Montreal – MLS Season Pass (Apple TV)

6:45 p.m. Columbus Crew vs. Inter Miami – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Portland Timbers vs. Austin FC – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass (Apple TV)