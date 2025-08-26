Partidos de hoy, miércoles 27 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Leagues Cup

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 27 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Inter Miami vs. Orlando City por la Leagues Cup . Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, miércoles 27 de agosto del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
2:00 p.m. Celta vs. Real Betis – DGO, D Sports
Partidos de hoy, Champions League – UEFA
11:45 a.m. Qarabag FK vs. Ferencvaros – Disney+ Premium, ESPN 4
2:00 p.m. Benfica vs. Fenerbahce – Disney+, ESPN
2:00 p.m. Club Brugge vs. Rangers FC – Disney+, ESPN 5
2:00 p.m. Copenhague vs. FC Basel – Disney+, ESPN 3
Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf
7:00 p.m. Alajuelense vs. Antigua – Disney+ Premium
7:00 p.m. Plaza Amador vs. Alianza FC – Disney+ Premium
9:00 p.m. Real Estelí vs. CD Águila – Disney+ Premium
9:00 p.m. Deportivo Olimpia vs. Xelajú – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa Colombia
3:00 p.m. Fortaleza vs. DIM Medellín – Win Sports TV YouTube
7:30 p.m. Deportivo Pasto vs. Once Caldas – Win Sports TV YouTube
Partidos de hoy, Copa de Alemania
1:45 p.m. Wehen Wiesbaden vs. Bayern Munich – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa do Brasil
7:30 p.m. Vasco da Gama vs. Botafogo – Globo Internacional
Partidos de hoy, Copa Ecuador
7:30 p.m. LDU Porto Viejo vs. Macará – D Sports, DGO
Partidos de hoy, Leagues Cup
7:30 p.m. Inter Miami vs. Orlando City – MLS Season Pass
9:45 p.m. LA Galaxy vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass
Partidos de hoy, Primera Nacional – Argentina
7:10 p.m. Deportivo Morón vs. Gimnasia y Esgrima – TyC Sports