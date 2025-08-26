Últimas Noticias
Partidos de hoy, miércoles 27 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Leagues Cup

Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 27 de agosto del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Inter Miami vs. Orlando City por la Leagues Cup . Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, miércoles 27 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

2:00 p.m. Celta vs. Real Betis – DGO, D Sports

Partidos de hoy, Champions League – UEFA

11:45 a.m. Qarabag FK vs. Ferencvaros – Disney+ Premium, ESPN 4

2:00 p.m. Benfica vs. Fenerbahce – Disney+, ESPN

2:00 p.m. Club Brugge vs. Rangers FC – Disney+, ESPN 5

2:00 p.m. Copenhague vs. FC Basel – Disney+, ESPN 3


Partidos de hoy, Central American Cup – Concacaf

7:00 p.m. Alajuelense vs. Antigua – Disney+ Premium

7:00 p.m. Plaza Amador vs. Alianza FC – Disney+ Premium

9:00 p.m. Real Estelí vs. CD Águila – Disney+ Premium

9:00 p.m. Deportivo Olimpia vs. Xelajú – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa Colombia

3:00 p.m. Fortaleza vs. DIM Medellín – Win Sports TV YouTube

7:30 p.m. Deportivo Pasto vs. Once Caldas – Win Sports TV YouTube


Partidos de hoy, Copa de Alemania

1:45 p.m. Wehen Wiesbaden vs. Bayern Munich – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa do Brasil

7:30 p.m. Vasco da Gama vs. Botafogo – Globo Internacional


Partidos de hoy, Copa Ecuador

7:30 p.m. LDU Porto Viejo vs. Macará – D Sports, DGO


Partidos de hoy, Leagues Cup

7:30 p.m. Inter Miami vs. Orlando City – MLS Season Pass

9:45 p.m. LA Galaxy vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass

Partidos de hoy, Primera Nacional – Argentina

7:10 p.m. Deportivo Morón vs. Gimnasia y Esgrima – TyC Sports


Tags
Partidos de hoy Champions League LaLiga Leagues Cup Fútbol en vivo

