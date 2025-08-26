Con Pedro Gallese, Inter Miami vs Orlando City EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver las semifinales de la Leagues Cup?

Con Pedro Gallese, Inter Miami vs Orlando City EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la semifinal de la Leagues Cup.
Inter Miami vs Orlando City EN VIVO: se enfrentan este miércoles 27 de agosto por las semifinales de la Leagues Cup. El encuentro se disputará en Chase Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale, Estados Unidos, desde las 7:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por MLS Season Pass (Apple TV). Pedro Gallese será titular en la visita y Lionel Messi ha sido convocado.
Inter Miami vs Orlando City: ¿Cómo llegan a las semifinales de la Leagues Cup 2025?
Inter Miami llega a las semifinales de la Leagues Cup tras vencer 2-1 a Tigres. Orlando City, en tanto, consiguió su clasificación tras derrotar a Toluca en tanda de penales.
¿Cuándo y dónde juegan Inter Miami vs Orlando City en vivo por las semifinales de la Leagues Cup 2025?
El partido entre Inter Miami vs Orlando City se disputará este miércoles 27 de agosto en el Chase Stadium. El recinto tiene capacidad. El recinto tiene capacidad para 21 550 espectadores.
¿A qué hora juegan Inter Miami vs Orlando City en vivo por Leagues Cup 2025?
- En Perú, el partido Inter Miami vs Orlando City comienza a las 7:30 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Inter Miami vs Orlando City comienza a las 8:30 p.m.
- En Colombia, el partido Inter Miami vs Orlando City comienza a las 7:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Inter Miami vs Orlando City comienza a las 7:30 p.m.
- En Chile, el partido Inter Miami vs Orlando City comienza a las 8:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Inter Miami vs Orlando City comienza a las 8:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Inter Miami vs Orlando City comienza a las 8:30 p.m.
- En Brasil, el partido Inter Miami vs Orlando City comienza a las 9:30 p.m.
- En Argentina, el partido Inter Miami vs Orlando City comienza a las 9:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Inter Miami vs Orlando City comienza a las 9:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Inter Miami vs Orlando City comienza a las 9:30 p.m.
¿Dónde ver el Inter Miami vs Orlando City en vivo por TV y streaming?
El partido entre Inter Miami vs Orlando City se podrá ver EN VIVO a través de MLS Season Pass (Apple TV).
Inter Miami vs Orlando City: alineaciones posibles
Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Sergio Busquets, Yannick Bright; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia y Luis Suárez.
Orlando City: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; César Araujo, Kyle Smith; Marco Pasalic, Martín Ojeda, Iván Angulo; Luis Muriel.