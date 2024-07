Partidos de hoy, miércoles 31 de julio del 2024: revisa la programación de Liga 1 y Juegos Olímpicos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Programación de los partidos de hoy, miércoles 31 de julio del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – Perú

1:00 p.m. | Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos - L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | Los Chankas vs. Sporting Cristal - L1 Max, L1 Play

7:30 p.m. | Carlos A. Mannucci vs. ADT - Gol Perú

8:00 p.m. | Melgar vs. Universitario - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Fútbol femenino – Juegos Olímpicos París 2024

10:00 a.m. | Brasil vs. España - Claro Sports, Claro Sports YouTube

10:00 a.m. | Japón vs. Nigeria - Claro Sports, Claro Sports YouTube

12:00 p.m. | Zambia vs. Alemania - Claro Sports, Claro Sports YouTube

12:00 p.m. | Australia vs. Estados Unidos - Claro Sports, Claro Sports YouTube

2:00 p.m. | Colombia vs. Canadá - Claro Sports, Claro Sports YouTube

2:00 p.m. | Nueva Zelanda vs. Francia - Claro Sports, Claro Sports YouTube

Partidos de hoy, Leagues Cup

7:00 p.m. | Santos Laguna vs. DC United - MLS Season Pass (Apple TV)

7:00 p.m. | Charlotte FC vs. Cruz Azul - MLS Season Pass (Apple TV)

8:00 p.m. | FC Dallas vs. FC Juárez - MLS Season Pass (Apple TV)

8:00 p.m. | Nashville SC vs. Mazatlán FC - MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. | Tigres UANL vs. Puebla - MLS Season Pass (Apple TV)

9:00 p.m. | San José Earthquakes vs. LA Galaxy - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

4:30 p.m. | Unión Santa Fe vs. Rosario Central - TyC Sports Internacional, AFA Play y Disney+

6:30 p.m. | Boca Juniors vs. Banfield - TyC Sports Internacional, AFA Play y Disney+

Partidos de hoy, Amistosos internacionales

5:30 a.m. Urawa Red Diamonds vs. Newcastle - J League International YouTube

6:30 a.m. K-League All Stars vs. Tottenham - Disney+

6:30 p.m. Liverpool vs. Arsenal - LFCTV Go

6:30 p.m. Chelsea vs. América - Disney+

7:00 p.m. Crystal Palace vs. Wolverhampton - Disney+

