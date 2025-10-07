Partidos de hoy, miércoles 8 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y Mundial Sub 20

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. ADIFFEM por la Copa Libertadores Femenina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 8 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Amistosos

10:00 a.m. Gibraltar vs. Nueva Caledonia – Disney+ Premium

6:00 p.m. Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Champions League Femenina – UEFA

11:45 a.m. Real Madrid vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN 2

11:45 a.m. Twente vs. Chelsea – Disney+ Premium

2:00 p.m. Wolfsburgo vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. Manchester United vs. Valerenga Kvinner – Disney+ Premium

2:00 p.m. St. Polten vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa Ecuador

4:00 p.m. Leones del Norte vs. Emelec – DGO, DSports 4

7:00 p.m. Gualaceo vs. Independiente del Valle – DGO, DSports 4

Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina – Conmebol

2:00 p.m. Alianza Lima vs. ADIFFEM – Pluto TV

2:00 p.m. Ferroviária vs. Boca Juniors – Pluto TV

6:00 p.m. Santa Fe vs. Corinthians – Pluto TV

Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – CAF

08:00 a.m. Etiopía vs. Guinea Bissau – FIFA+

08:00 a.m. Mauricio vs. Camerún – FIFA+

08:00 a.m. Libia vs. Cabo Verde – FIFA+

08:00 a.m. Suizalandia vs. Angola – FIFA+

11:00 a.m. Sierra Leona vs. Burkina Faso – FIFA+

11:00 a.m. Rep. Centroafricana vs. Ghana – FIFA+

11:00 a.m. Yibuti vs. Egipto – FIFA+

11:00 a.m. Chad vs. Mali – FIFA+

11:00 a.m. Comoras vs. Madagascar – FIFA+

2:00 p.m. Níger vs. República del Congo – FIFA+

2:00 p.m. Tanzania vs. Zambia – FIFA+

Partidos de hoy, Eliminatorias – AFC

10:00 a.m. Omán vs. Qatar – OneFootball PPV, Disney+ Premium

12:15 p.m. Indonesia vs. Arabia Ssaudita – OneFootball PPV, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Mundial Sub 20 – FIFA

2:30 p.m. Argentina vs. Nigeria – DGO

2:30 p.m. Colombia vs. Sudáfrica – DGO

6:00 p.m. Japón vs. Francia – DGO, DSports

6:00 p.m. Paraguay vs. Noruega – DGO, DSports