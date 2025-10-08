¡De la mano de Mohamed Salah! Egipto clasificó al Mundial 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los 'faraones' están de fiesta. La Selección de Egipto volverá a disputar, ocho años después, la Copa del Mundo de la FIFA tras certificar este miércoles su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 3-0 a Yibuti en condición de visitante por la penúltima fecha de las Eliminatorias de África.

Un claro triunfo en el que jugó un papel fundamental el capitán y gran estrella Mohamed Salah, que tras perderse la pasada edición de Qatar 2022 no estaba dispuesto a que su seleccionado volviese a quedarse fuera de la gran fiesta del fútbol mundial y aportó un doblete.

Ibrahim Adel abrió la cuenta apenas a los 8’ y poco después el atacante del Liverpool aumentó la diferencia (14’). El festejo estaba casi sentenciado con mucho partido por delante, pero esto no disminuyó la voracidad de Mohamed Salah, que redondeó la victoria del conjunto egipcio a los 84 minutos al resolver con un magnífico toque el 3-0 definitivo.

Salah ya está en el Mundial 2026

Los tres goles sirvieron para que Egipto contabilice el próximo año su cuarta presencia en una fase final de la Copa del Mundo, tras participar en los Mundiales de Italia 1934 y 1990 y Rusia 2018, en la que los 'faraones' no lograron pasar de la fase de grupos.

Una cita mundialista en la que todavía no tiene asegurada su presencia Ghana, pese a afianzarse en la primera plaza del grupo I, tras golear este miércoles por 0-5 a la República Centroafricana.

Y es que el equipo ghanés necesitaba además de la victoria el tropiezo de Madagascar, que se impuso por 1-2 a Comores.

Esta será la segunda vez que Mohamed Salah disputará el Mundial, tras estar cerca de perderse la edición de Rusia 2018 por una lesión sufrida en el hombro durante la final de la Champions League ante el Real Madrid.

El goleador no jugó el debut con Uruguay (1-0), pero estuvo presente en los cotejos con Rusia (3-1) y Arabia Saudita (2-1), donde marcó los dos tantos de su escuadra, aunque no registraron puntos.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá

Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia

AFC: Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán

OFC: Nueva Zelanda

CAF: Marruecos, Túnez y Egipto