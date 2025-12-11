Partidos de hoy, viernes 12 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Sociedad vs. Girona por LaLiga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, viernes 12 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

3:00 p.m. Real Sociedad vs. Girona – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A – Italia

2:45 p.m. US Lecce vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium, ESPN 4

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. FC Unión Berlín vs. RB Leipzig – Disney+ Premium, ESPN 5

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

2:45 p.m. Angers vs. Nantes – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

3:00 p.m. West Bromwich vs. Sheffield United – Disney+ Premium, ESPN 7

Partidos de hoy, LaLiga Hypermotion – España

2:30 p.m. Cultural Leonesa vs. Huesca – DGO, DSports 6

Partidos de hoy, Premier League – Ucrania

08:30 p.m. FC Oleksandriya vs. FC Kudrivka – OneFootball PPV

11:00 a.m. FC Obolón-Brovar vs. Metalist 1925 - OneFootball PPV

Partidos de hoy, Superliga – Turquía

12:00 p.m. Kasimpasa vs. Genclerbirligi SK – Disney+ Premium