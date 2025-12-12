Dolor de cabeza en Real Madrid: Kylian Mbappé es duda ante Alavés por LaLiga

Entre 'algodones' El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, mantiene la duda de si estará disponible para jugar el domingo en la visita al Alavés, tras perderse el partido del miércoles contra Manchester City por molestias en la rodilla izquierda.

Según informaron fuentes del club, el galo no entrenó sobre el césped este viernes en el primer entrenamiento del Real Madrid para preparar la visita al Alavés.

Mbappé, quien juega su segunda etapa en la 'Casa Blanca', llevó a cabo trabajo específico y su presencia o no en Vitoria la marcará cómo evolucionen sus sensaciones en la rodilla izquierda, que cuidan con mimo para no asumir ningún riesgo mayor.