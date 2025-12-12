Últimas Noticias
Dolor de cabeza en Real Madrid: Kylian Mbappé es duda ante Alavés por LaLiga

Kylian Mbappé es el goleador del Madrid en LaLiga y Champions League.
Kylian Mbappé es el goleador del Madrid en LaLiga y Champions League. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juanjo Martín
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Kylian Mbappé se perdió el partido ante Manchester City y apunta a ser baja otra vez en Real Madrid.

Entre 'algodones' El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, mantiene la duda de si estará disponible para jugar el domingo en la visita al Alavés, tras perderse el partido del miércoles contra Manchester City por molestias en la rodilla izquierda.

Según informaron fuentes del club, el galo no entrenó sobre el césped este viernes en el primer entrenamiento del Real Madrid para preparar la visita al Alavés.

Mbappé, quien juega su segunda etapa en la 'Casa Blanca', llevó a cabo trabajo específico y su presencia o no en Vitoria la marcará cómo evolucionen sus sensaciones en la rodilla izquierda, que cuidan con mimo para no asumir ningún riesgo mayor.

A nivel internacional, Mbappé solo ganó la Supercopa Europea en el Madrid.
A nivel internacional, Mbappé solo ganó la Supercopa Europea en el Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Chema Moya

El presente de Mbappé en Real Madrid

Un Mbappé que está siendo capital esta temporada para el Madrid, al sumar 25 goles de los 45 que han anotado los de Xabi Alonso en el presente curso.

Por ello, y por la mala racha que encadena el conjunto blanco, dos victorias en ocho partidos, que ponen en riesgo el puesto de Xabi, la presencia o no de Mbappé ante el Alavés adquiere aún mayor importancia.

Un partido para el que, además, Xabi Alonso cuenta con las bajas confirmadas en el Real Madrid por lesión de Dani Carvajal, Éder Militao, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold y David Alaba (lesionados), Álvaro Carreras, Endrick y Fran García (sancionados).

Hay que tener en cuenta que el elenco merengue solo ha ganado dos de sus últimos ocho partidos oficiales, contando LaLiga y la fase liga de la UEFA Champions League.

Por ejemplo le ganó a los elencos de Athletic Club y Olympiacos, igualó frente a Girona, Elche y Rayo Vallecano, mientras que cayó contra sus pares de Manchester City, Celta de Vigo y el Liverpool.

Real Madrid Kylian Mbappé LaLiga Ligas europeas

