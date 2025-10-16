Partidos de hoy, viernes 17 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Bundesliga

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 17 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre PSG vs. Strasbourg por la Ligue 1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, viernes 17 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Partidos de hoy, LaLiga – España
2:00 p.m. Real Oviedo vs. Espanyol – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania
1:30 p.m. FC Unión Berlín vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. PSG vs. Strasbourg – Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay
6:00 p.m. Boston River vs. Danubio – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Championship – Inglaterra
2:00 p.m. Middlesbrough vs. Ipswich Town – Disney+ Premium, ESPN 5
Partidos de hoy, Copa de Portugal
1:30 p.m. Chaves vs. Benfica – RTP Internacional
Partidos de hoy, Jupiler Pro League – Bélgica
1:45 p.m. Standard de Liege vs. Antwerp – DAZN
Partidos de hoy, Liga MX – México
10:00 p.m. Atlético San Luis vs. Atlas – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
6:00 p.m. Orense SC vs. Independiente del Valle – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
5:00 p.m. Racing Club vs. Aldosivi – Disney+ Premium
7:15p.m. Argentinos Juniors vs. Newell’s Old Boys – TyC Sports
7:15 p.m. Lanús vs. Godoy Cruz – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Superliga – Dinamarca
12:00 p.m. Silkeborg IF vs. Copenhague - Fanatiz