Partidos de hoy, viernes 17 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Bundesliga

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 17 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre PSG vs. Strasbourg por la Ligue 1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, viernes 17 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

2:00 p.m. Real Oviedo vs. Espanyol – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

1:30 p.m. FC Unión Berlín vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. PSG vs. Strasbourg – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

6:00 p.m. Boston River vs. Danubio – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

2:00 p.m. Middlesbrough vs. Ipswich Town – Disney+ Premium, ESPN 5


Partidos de hoy, Copa de Portugal

1:30 p.m. Chaves vs. Benfica – RTP Internacional


Partidos de hoy, Jupiler Pro League – Bélgica

1:45 p.m. Standard de Liege vs. Antwerp – DAZN


Partidos de hoy, Liga MX – México

10:00 p.m. Atlético San Luis vs. Atlas – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

6:00 p.m. Orense SC vs. Independiente del Valle – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

5:00 p.m. Racing Club vs. Aldosivi – Disney+ Premium

7:15p.m. Argentinos Juniors vs. Newell’s Old Boys – TyC Sports

7:15 p.m. Lanús vs. Godoy Cruz – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Superliga – Dinamarca

12:00 p.m. Silkeborg IF vs. Copenhague - Fanatiz


