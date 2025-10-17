Con el Universitario vs. Ayacucho FC: la programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se viene una nueva jornada de la Liga1 Te Apuesto, una que puede decidir mucho cosas en el corto plazo. Y es que entre este sábado y el próximo lunes tenemos la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

Lo que va del Clausura 2025 de la Liga1 tiene a Universitario de Deportes como sólido líder en la tabla de posiciones. Por ejemplo, los cremas tienen 30 puntos y ahora tienen que verse las caras contra Ayacucho FC en el Estadio Nacional (la 'U' no juega en el Monumental porque su recinto inició refacciones para la final de la Copa Libertadores).

El que espera un tropiezo de los merengues es Cusco FC, que en las últimas semanas ha perdido el paso en la temporada. El equipo que dirige Miguel Rondelli no la tendrá fácil porque tiene que visitar a Cienciano.

Sporting Cristal, en tanto, tiene que viajar para enfrentarse a Deportivo Garcilaso, mientras que Alianza Lima quema una de sus últimas balas en el Clausura al jugar contra Sport Huancayo fuera de casa.

Cusco FC no se baja de la pelea por el Clausura 2025. | Fuente: Cusco FC Facebook

Programación de fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Sábado 18 de octubre

1:00 p.m. | Los Chankas vs. Juan Pablo II (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)

3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético (Estadio Juan Maldonado Gamarra - Cutervo)

6:00 p.m. | Cienciano vs. Cusco FC (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)

Domingo 19 de octubre

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. UTC (Estadio Campeones del 36 - Piura)

5:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)

Lunes 20 de octubre

1:15 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima (Estadio IPD - Huancayo)

6:00 p.m. | Sport Boys vs. FBC Melgar (Estadio Miguel Grau - Callao)

8:15 p.m. | Universitario vs. Ayacucho FC (Estadio Nacional - Lima)