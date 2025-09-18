Partidos de hoy, viernes 19 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Serie A

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 19 de septiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Huracán vs. Racing Club por Liga de Fútbol Profesional. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, viernes 19 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
2:00 p.m. Real Betis vs. Real Sociedad – DGO, DSports
Partidos de hoy, Serie A – Italia
1:45 p.m. US Lecce vs. Cagliari – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. Stuttgart vs. St. Pauli – Disney+ Premium, ESPN 5
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. O. Lyon vs. Angers – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay
6:00 p.m. Defensor Sporting vs. Danubio – Disney+ Premium, GolTV
Partidos de hoy, Championship – Inglaterra
2:00 p.m. Middlesbrough vs. West Bromwich – Disney+ Premium, ESPN 7
Partidos de hoy, Liga de Colombia
6:00 p.m. Bucaramanga vs. Deportes Tolima – RCN Nuestra Tele
8:10 p.m. América de Cali vs. Once Caldas – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Liga MX – México
8:00 p.m. Necaxa vs. Puebla – Claro Sports, Pluto TV
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
3:00 p.m. Deportivo Riestra vs. Gimnasia LP – TyC Sports
5:00 p.m. CA Huracán vs. Racing Club – TyC Sports
7:15 p.m. Lanús vs. Platense – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Superliga – Turquía
12:00 p.m. Göztepe SK vs. Besiktas – Disney+ Premium, ESPN 7