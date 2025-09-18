Últimas Noticias
Partidos de hoy, viernes 19 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Serie A

Partidos de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Racing Club
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 19 de septiembre del 2025.

Partidos de hoy, LaLiga – España

2:00 p.m. Real Betis vs. Real Sociedad – DGO, DSports

Partidos de hoy, Serie A – Italia

1:45 p.m. US Lecce vs. Cagliari – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. Stuttgart vs. St. Pauli – Disney+ Premium, ESPN 5


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. O. Lyon vs. Angers – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

6:00 p.m. Defensor Sporting vs. Danubio – Disney+ Premium, GolTV


Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

2:00 p.m. Middlesbrough vs. West Bromwich – Disney+ Premium, ESPN 7


Partidos de hoy, Liga de Colombia

6:00 p.m. Bucaramanga vs. Deportes Tolima – RCN Nuestra Tele

8:10 p.m. América de Cali vs. Once Caldas – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Liga MX – México

8:00 p.m. Necaxa vs. Puebla – Claro Sports, Pluto TV

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Deportivo Riestra vs. Gimnasia LP – TyC Sports

5:00 p.m. CA Huracán vs. Racing Club – TyC Sports

7:15 p.m. Lanús vs. Platense – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Superliga – Turquía

12:00 p.m. Göztepe SK vs. Besiktas – Disney+ Premium, ESPN 7


Partidos de hoy Fútbol en vivo LaLiga Serie A Bundesliga Ligue 1

