Universitario vs. UTC: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura?

La reaparición de Universitario de Deportes en la Liga1 Te Apuesto 2025 no será en el escenario esperado. La visita de los cremas a UTC será en Trujillo y no en la habitual localía del ‘Gavilán’ en la altura de Cajabamba.

La decisión de UTC de cambiar de estadio para medirse a la ‘U’ corresponde al tema de taquillas, considerando que el recinto trujillano cuenta con una mayor capacidad que el estadio Germán Contreras.

Universitario buscará recuperar el primer lugar del Clausura, aprovechando que jugará antes que el líder Cusco FC en la décima jornada. Para este cotejo aún no contará con Anderson Santamaría, quien se lesionó en el triunfo ante Melgar en Arequipa.

UTC vs Universitario: ¿cómo llegan a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

Universitario descansó en la última jornada, mientras que en la jornada 8 le ganó 1-2 a Melgar en Arequipa. Por su lado, UTC llega al duelo tras caer frente a ADT por 3-1 en Tarma.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs Universitario EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

El partido de UTC ante el elenco de Universitario de Deportes está programado para el sábado 20 de septiembre en el Estadio Mansiche, en la ciudad de Trujillo. El recinto tiene capacidad para recibir a 25 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan UTC vs Universitario EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 8:00 p.m.



En España, el partido entre UTC vs. Universitario comienza a las 02:00 a.m. (domingo)

¿Qué canales transmiten el UTC vs Universitario EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el UTC vs. Universitario a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

UTC vs Universitario: alineaciones posibles

UTC: Diego Campos; Joshua Cantt, Piero Serra, José Luján, Anthony Rosell; Cristian Mejía; Luis Enrique Álvarez, André Vásquez, Juan Cruz Vega, Erinson Ramírez; Jarlín Quintero.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez, Alex Valera.

UTC vs Universitario: Últimos resultados

16/09/2025 | ADT 3-1 UTC – Clausura

12/09/2025 | UTC 0-1 Ayacucho FC – Clausura

23/08/2025 | Sporting Cristal 2-2 UTC – Clausura