LaLiga EA Sports: Real Sociedad visita a Betis por la fecha 5

Real Sociedad visita a Betis por la fecha 5
Real Sociedad visita a Betis por la fecha 5
La previa del choque de Betis ante Real Sociedad, a disputarse en el estadio Benito Villamarín mañana desde las 14:00 horas. El árbitro será Mateo Busquets Ferrer.

A partir de las 14:00 horas, Betis y Real Sociedad protagonizarán mañana su choque por la fecha 5 de la Liga, en el estadio Benito Villamarín.

Así llegan Betis y Real Sociedad

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis sacó un empate por 1 en su visita a Celta. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de perder contra Real Madrid por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad e igualó en 2. Marcó 4 goles y recibieron 6.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el marcador favoreció a Betis con un marcador de 3-0.

El local se ubica en el décimo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 2 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (2 PE - 2 PP).

Mateo Busquets Ferrer será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1244006
2Barcelona10431010
3Espanyol1043103
10Betis651310
17Real Sociedad24022-2

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Osasuna: 28 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Espanyol: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Villarreal: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 6: vs Mallorca: 24 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Barcelona: 28 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Rayo Vallecano: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Celta: 19 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Real Sociedad, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

