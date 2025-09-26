Partidos de hoy, sábado 27 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y LaLiga

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 27 de septiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Cusco FC. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programadas para este sábado 27 de septiembre y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, sábado 27 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú
3:00 p. m. | Comerciantes Unidos vs. Melgar - L1 Max, L1 Play
6:00 p. m. | Universitario vs. Cusco FC - Gol Perú
Partidos de hoy, LaLiga - España
7:00 a. m. | Getafe vs. Levante - ESPN Disney Plus
9:15 a. m. | Atlético de Madrid vs. Real Madrid - DSports
11:30 a. m. | Mallorca vs. Alavés - ESPN Disney Plus
2:00 p. m. | Villarreal vs. Athletic Bilbao - ESPN Disney Plus
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
6:30 a. m. | Brentford vs. Manchester United - ESPN Disney Plus
9:00 a. m. | Leeds vs. Bournemouth - ESPN Disney Plus
9:00 a. m. | Chelsea vs. Brighton - ESPN Disney Plus
9:00 a. m. | Manchester City vs. Burnley - ESPN Disney Plus
9:00 a. m. | Crystal Palace vs. Liverpool - ESPN Disney Plus
11:30 a. m. | Nottingham Forest vs. Sunderland- ESPN Disney Plus
2:00 p. m. | Tottenham vs. Wolverhampton - ESPN Disney Plus
Partidos de hoy, Serie A - Italia
8:00 a. m. | Como vs. Cremonese - ESPN Disney Plus
11:00 a. m. | Juventus vs. Atalanta - ESPN Disney Plus
1:45 p. m. | Cagliari vs. Inter - ESPN Disney Plus