Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo: se enfrentan en el derbi madrileño por LaLiga 2025

El líder Real Madrid y el aún superviviente el Atlético de Madrid, en el filo que señalan sus 9 puntos de desventaja con su ‘eterno’ rival, se enfrentarán en el volcánico derbi del Metropolitano, definitorio y cargado de presión para el equipo local, pero también para el visitante, con el triunfo como única garantía para sostener la cima de LaLiga.

Real Madrid vs. Atlético Madrid: altas y bajas al derbi de Madrid en LaLiga 2025

El defensa uruguayo José María Giménez, el centrocampista estadounidense Johnny Cardoso y el atacante argentino Thiago Almada son las tres bajas por lesión de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, para el derbi de este sábado contra el Real Madrid en el estadio Metropolitano, en el que el técnico citó al central Ilias Kostis y al medio Taufik Seidu.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo en la fecha 7 de LaLiga 2025?

El partido está programado para el sábado 27 de septiembre en el Riyadh Air Metropolitano. El recinto tiene una capacidad para 70 460 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético Madrid en vivo por LaLiga 2025?

En Perú , el partido Atlético Madrid vs. Real Madrid comienza a las 9:15 a. m.

, el partido Atlético Madrid vs. Real Madrid comienza a las 9:15 a. m. En España , el partido Atlético Madrid vs. Real Madrid comienza a las 4:30 p. m.

, el partido Atlético Madrid vs. Real Madrid comienza a las 4:30 p. m. En Colombia, el partido Atlético Madrid vs. Real Madrid comienza a las 9:15 a. m.

En Ecuador, el partido Atlético Madrid vs. Real Madrid comienza a las 9:15 a. m.

En Chile, el partido Atlético Madrid vs. Real Madrid comienza a las 11:15 a. m.

En Bolivia, el partido Atlético Madrid vs. Real Madrid comienza a las 10:15 a. m.

En Venezuela, el partido Atlético Madrid vs. Real Madrid comienza a las 10:15 a. m.

En Argentina, el partido Atlético Madrid vs. Real Madrid comienza a las 11:15 a. m.

En Brasil, el partido Atlético Madrid vs. Real Madrid comienza a las 11:15 a. m.

En Paraguay, el partido Atlético Madrid vs. Real Madrid comienza a las 11:15 a. m.

En Uruguay, el partido Atlético Madrid vs. Real Madrid comienza a las 11:15 a. m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO y ONLINE?

El partido de Atlético de Madrid frente al Real Madrid será transmitido vía D Sports, DGO y DAZN. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Real Madrid vs. Atlético Madrid: Alineaciones posibles

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Pablo Barrios, Koke, Giuliano, Nico González; Sortloth y Julián Álvarez.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Huijsen, Militao, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Mastantuono; Mbappé y Vinicius Junior.