Partidos de hoy, Perú 15 de marzo: horarios y resultados. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs. Atlético Madrid por Champions League. Entérate aquí de toda la información del torneo de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, martes 15 de marzo de 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League

3:00 p.m. Manchester United vs. Atlético Madrid -ESPN y Star+

3:00 p.m. Ajax vs. Benfica -ESPN 2 y Star+





Partidos de hoy,Copa Libertadores



7:30 p.m. Barcelona SC vs. América MG -ESPN y Star+















Partidos de hoy,Copa Sudamericana



5:15 p.m. Oriente Petrolero vs. Royal Pari -DirecTV Sports

5:15 p.m.Metropolitanos vs. Estudiantes Mérida -DirecTV Sports



7:30 p.m. U. La Calera vs. Ñublense -DirecTV Sports



7:30 p.m. Melgar vs. Cienciano -DirecTV Sports



Partidos de hoy,Copa Argentina



7:10 p.m. Arsenal vs. Chaco For Ever - TyC Sports

Partidos de hoy,Liga de Campones CONCACAF



7:00 p.m. Comunicaciones FC vs. New York City - Star+

Partidos de hoy, Liga Expansión MX- México



6:00 p.m. Mineros Zacatecas vs. Venados - Claro Sports y Marco Claro (Youtube)

8:00 p.m. Cancún FC vs. CD Tapatío - Claro Sports y Marco Claro (Youtube)

10:05 p.m. Raya2 Expansión vs. Dorados De Sinaloa - Claro Sports y Marco Claro (Youtube)

