Pep Guardiola dirige al Manchester City desde el 2016 | Fuente: AFP | Fotógrafo: GARETH COPLEY

Pep Guardiola es un entrenador con muchos títulos en su haber, pero fue su estilo de juego el que terminó marcando un distintivo durante su paso por Barcelona, Bayern Munich y actualmente el Manchester City.

No obstante, como el fútbol lo demanda, Pep Guardiola recibe halagos y también muchos cuestionamientos y una crítica cargada sobre él la dio el entrenador argentino Ricardo La Volpe.

"Una vez fui a ver a Guardiola a una conferencia. Ni me pagaron el billete, que me salió más de 200 dólares. Le dije a Gaby Milito 'devuélveme la plata'. Lo que mostró Guardiola en su pizarra con el láser, cómo jugaba el Barcelona, era una antigüedad, así que le dije que me devolviera la plata porque lo que vi yo ya lo sabía de memoria. Fui pensando que tal vez aprendía algo, pero como no aprendí nada… Hay una nueva metodología, los famosos rondos… Es un vendehúmos. No hay nada nuevo", contó La Volpe en ‘Ídolos’.

El argentino, además, señaló que Diego Simeone está al mismo nivel de Pep Guardiola, aunque sin decantarse por uno como su favorito.

"El Cholo Simeone puede estar a la altura de Guardiola en la élite, pero a mí no me gusta. Ni él ni Pochettino. Ni me gusta Mourinho", remarcó.

Pero también tuvo palabras para el Barcelona, sobre quienes puntualizó no supieron darle vuelta a la salida de André Iniesta y Xavi Hernández.

"No entiendo como cuando se va un Iniesta, no consigues un Iniesta, por qué cuando se fue un Xavi no consigues un Xavi. ¿Por qué trajiste los jugadores con esas características? El Barcelona perdió el rumbo", indicó.





