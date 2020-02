Manchester City venció 2-0 a West Ham por la Premier League. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANTHONY DEVLIN

Pep Guardiola aguardó para expresarse sobre el castigo de dos años sin disputar competiciones europeas que recibió el Manchester City por parte de la UEFA, por romper el ‘fair play’ financiero. Tras unos días de conocida la noticia, el técnico español rompió su silencio.

“Esto no está acabado. El club cree que es injusto, así que vamos a apelar y esperar. Todo lo que podemos hacer es en el campo y hacer lo que hemos hechos los últimos cuatro años. Confío al cien por cien en el club”, afirmó Guardiola en la conferencia de prensa tras el partido donde los citizens se enfrentaron a West Ham United por la fecha 26 de la Premier League.

“Somos optimistas sobre que el año que viene estaremos en la Champions League”, agregó el entrenador.

La continuidad de Pep genera incertidumbre en Manchester por la situación del club, aunque Guardiola se ha mostrado claro con su posición.

“Si no me echan, me quedaré aquí al cien por cien. Más que nunca. Primero, porque quiero quedarme. Es algo especial, más que el contrato que me queda (2021). Quiero quedarme y ayudar al equipo a mantener el nivel lo más que se pueda”, mencionó.

El Manchester City completó con la jornada 26 de la Premier League al derrotar por 2-0 al West Ham United, con goles de Rodri y Kevin De Bruyne. En la tabla suma 54 puntos y marcha en el segundo lugar, detrás de Liverpool (76).