Es oficial: Perú será sede del Mundial Sub 17, que se desarrollará en el año 2021. El Consejo de la FIFA se reunió este miércoles en Shanghai y eligió a nuestro país como anfitrión del torneo Sub 17.

Esta será la segunda vez que la Federación Peruana de Fútbol organice este evento: sucedió antes en 2005. En dicha ocasión, el torneo se llevó a cabo en cinco ciudades distintas (Lima, Iquitos, Chiclayo, Piura y Trujillo) y México fue el equipo campeón. Ahora se debe definir qué estadios serán los elegidos (y cuáles deberán ser remodelados) para realizar un campeonato descentralizado.

Si bien Perú postuló al Mundial Sub 20, la FIFA determinó que los aspirantes también lo serían el Mundial Sub 17. Indonesia, el otro postulante, se quedó con el primero, luego de que Brasil se retirase de la pugna. Las ciudades que serán las sedes de los partidos son Piura, Lima, Trujillo, Tacna, Chiclayo y Moquegua.

De esta manera, la FPF organizará la Copa del Mundo Sub 17 en 2021, año del bicentenario, luego de que se le quite la posibilidad de hacerlo este año: el 22 de febrero, la FIFA comunicó, tras una visita de sus inspectores, la decisión de que Perú no albergue el torneo más importante de la categoría. Esta vez tendremos revancha.

