Perú no lo convocó, pero sí Australia: Alexander Robertson vuelve a los 'socceroos'

Alex Robertson, futbolista escocés de madre peruana, pasó de ser una chance en la convocatoria a la Selección Peruana a ser llamado por Australia, que se alista para afrontar los amistosos frente a Canadá y Estados Unidos el 10 y 14 de octubre próximo.

El seleccionador Tony Popovic consideró convocar al futbolista de 22 años que milita en el Cardiff City y que debutó con los 'socceroos' en el amistoso ante Ecuador jugado en marzo de 2023.

Sin embargo, se alejó de la Selección de Australia al no ser llamado para la Copa Asiática 2024, aunque ahora se encuentra en la nómina de Popovic.

De esta manera, Australia dio un paso por delante de Perú para asegurar la presencia de Robertson.

¿Por qué no convocó Perú a Robertson?

RPP pudo conocer que Robertson está en los planes de la Selección Peruana, aunque en esta ocasión no fue convocado debido que recién salió de una lesión y que por el momento no cuenta con continuidad en su club.

Convocatoria de Australia:

Arqueros: Joe Gauci, Paul Izzo, Maty Ryan.

Defensas: Jordy Bos, Cam Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenex, Jason Geria, Fran Karacic, Hayden Mattews, Lewis Miller, Kye Rowles.

Volantes: Max Balard, Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Alex Robertson, Patrick Yazbeck.

Delanteros: Daniel Arzani, Martin Boyle, Nicholas D'Agostino, Mitch Duke, Nestory Irankunda, Mohamed Toure.