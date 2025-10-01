Piero Quispe debutó en el Sydney FC ante club de Andrew Redmayne, portero que jugó ante Perú en el repechaje

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Piero Quispe y sus primeros minutos en su nuevo conjunto. Este miércoles, el jugador peruano fue parte del partido amistoso de pretemporada que afrontó el Sydney FC ante el Central Coast Mariners, en el que cayeron por 1-0.

Este encuentro de la tienda de Quispe tuvo como escenario el Leichhardt Oval y fue a puertas cerradas. En el mismo, el internacional con la Selección Peruana fue titular en el elenco del Sydney FC que dirige el director técnico Ufuk Talay.

De cara a este duelo, el club celeste salió con Harrison Devenish-Meares; Alex Grant, Corey Hollman, Wataru Kamijo, Marcel Tisserand; Abel Walatee, Joe lolley, Piero Quispe, Joel king; Rhyan Grant y Victor Campuzano.

Piero Quispe jugó 45 minutos en el Sydney FC. | Fuente: Sydney FC Official

El partido de Quispe en Sydney FC

Además, en este partido fue titular en el Central Coast Mariners el portero Andrew Redmayne, el cual enfrentó a la bicolor en el repechaje hacia Qatar 2022 con la selección australiana.

De cara a la segunda, el también exjugador de Universitario de Deportes fue cambiado y se quedó en la banca de suplentes.

Hay que tener en cuenta que en su nuevo club, el volante de ofensiva nacional usa el dorsal 7 de cara a lo que será la nueva temporada de la liga australiana de primera división.

"Talay dio debut como titulares a Víctor Campuzano, Piero Quispe y Marcel Tisserand y en condiciones de prueba ambos equipos intercambiaron jugadas en cada extremo en los primeros 15 minutos", es lo que remarca la página web de Sydney FC.

Elogios para Piero Quispe

Previo a lo que fue su primer partido en el Sydney FC, desde la directiva de este elenco destacaron la llegada del mediocampista peruano para la nueva campaña.

"Creo que es un futbolista de primer nivel que definitivamente puede jugar en una de las cinco mejores ligas, y si lo hace bien y si tiene suficiente tiempo de juego, puede ser uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos", indicó Alex Baumjohann, jefe de Gestión de Jugadores del club.