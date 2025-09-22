Ponen a Piero Quispe en lo más alto: "Puede ser uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Busca brillar. Para la temporada 2025-26, Piero Quispe ahora forma parte del Sydney FC australiano luego de su salida en condición de préstamo procedente del Pumas UNAM.

El último domingo, Piero Quispe llegó a Australia para sumarse a la pretemporada del Sydney FC y desde su nuevo conjunto destacan su contratación. Alex Baumjohann, jefe de Gestión de Jugadores del club en mención, dio declaraciones a la web de la A-League y allí resaltó al volante peruano.

"Creo que Quispe es futbolista de primer nivel que definitivamente puede jugar en una de las cinco mejores ligas, y si lo hace bien y si tiene suficiente tiempo de juego, puede ser uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos", sostuvo.

En Sydney FC aguardan ganar el título con Quispe

Luego, dio cuenta de cómo es que surgió el interés de fichar al internacional con la Selección Peruana, que tiene pasado en Universitario de Deportes.

"Hace unas seis o siete semanas, casualmente, me enteré de que Pumas estaba pasando apuros y querían fichar a un delantero, pero ya tenían todas las plazas de extranjeros ocupadas, así que querían traspasar a uno de sus jugadores extranjeros. Fue entonces cuando llamé por teléfono a su director deportivo, Eduardo Saracho", indicó.

Asimismo, reveló parte de la conversación que tuvo no solo con Piero Quispe, sino también con su representante.

"Conversé con él y también con su agente. Todo el proceso tardó probablemente una semana aproximadamente para que todos estuvieran de acuerdo, pero Piero estaba convencido de que era el paso correcto en su carrera", remarcó.

Quispe ya es del Sydney

Por otra parte, las redes sociales del Sydney FC publicación un video de Piero Quispe, en donde el mediocampista dio un breve mensaje previo a sumarse a los trabajos de sus nuevos compañeros.

"Realmente emocionado y no puedo esperar para comenzar", sostuvo el jugador que pertenece a los Pumas UNAM.