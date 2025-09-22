Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Ponen a Piero Quispe en lo más alto: "Puede ser uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos"

Piero Quispe firmó una temporada con el Sydney FC.
Piero Quispe firmó una temporada con el Sydney FC. | Fuente: Sydney FC
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El jefe de Gestión de Jugadores de Sydney FC tiene claro que Piero Quispe triunfará en la liga australiana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Busca brillar. Para la temporada 2025-26, Piero Quispe ahora forma parte del Sydney FC australiano luego de su salida en condición de préstamo procedente del Pumas UNAM.

El último domingo, Piero Quispe llegó a Australia para sumarse a la pretemporada del Sydney FC y desde su nuevo conjunto destacan su contratación. Alex Baumjohann, jefe de Gestión de Jugadores del club en mención, dio declaraciones a la web de la A-League y allí resaltó al volante peruano.

"Creo que Quispe es futbolista de primer nivel que definitivamente puede jugar en una de las cinco mejores ligas, y si lo hace bien y si tiene suficiente tiempo de juego, puede ser uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos", sostuvo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
Piero Quispe se motiva con el Sydney FC.
Piero Quispe se motiva con el Sydney FC. | Fuente: Sydney FC

En Sydney FC aguardan ganar el título con Quispe

Luego, dio cuenta de cómo es que surgió el interés de fichar al internacional con la Selección Peruana, que tiene pasado en Universitario de Deportes.

"Hace unas seis o siete semanas, casualmente, me enteré de que Pumas estaba pasando apuros y querían fichar a un delantero, pero ya tenían todas las plazas de extranjeros ocupadas, así que querían traspasar a uno de sus jugadores extranjeros. Fue entonces cuando llamé por teléfono a su director deportivo, Eduardo Saracho", indicó.

Asimismo, reveló parte de la conversación que tuvo no solo con Piero Quispe, sino también con su representante.

"Conversé con él y también con su agente. Todo el proceso tardó probablemente una semana aproximadamente para que todos estuvieran de acuerdo, pero Piero estaba convencido de que era el paso correcto en su carrera", remarcó.

Quispe ya es del Sydney

Por otra parte, las redes sociales del Sydney FC publicación un video de Piero Quispe, en donde el mediocampista dio un breve mensaje previo a sumarse a los trabajos de sus nuevos compañeros.

"Realmente emocionado y no puedo esperar para comenzar", sostuvo el jugador que pertenece a los Pumas UNAM.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Piero Quispe Videos más vistos

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA