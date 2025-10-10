Portugal vs Irlanda con Cristiano Ronaldo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 de Eliminatorias UEFA 2026?

El partido está programado para el sábado 11 de octubre en el Estadio Jose Alvalade en Lisboa, en Portugal.

Portugal tiene la "misión" de cumplir el sueño del fallecido Diogo Jota de ganar el Mundial, destacó este viernes el seleccionador del equipo portugués, el español Roberto Martínez.



En la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra Irlanda en Lisboa, de clasificación para el Mundial de 2026, Martínez añadió que el equipo perseguirá ese sueño con los "estándares" que el exdelantero del Liverpool aportaba al grupo.

Portugal vs Irlanda: ¿Cómo llegan a la fecha 3 de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?



Portugal ganó 3-2 a Hungría de visitante en la fecha 6 de las Eliminatorias Europeas. Por su parte, Irlanda cayó 2-1 contra Armenia de visitante.

¿Cuándo y dónde juegan Portugal vs Irlanda en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

El partido está programado para el sábado 11 de octubre en el Estadio Jose Alvalade en Lisboa, en Portugal. El recinto tiene una capacidad para 52.095 espectadores.

¿A qué hora juegan Portugal vs Irlanda en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

En Perú , el partido Portugal vs Irlanda comienza a las 1:45 p.m.

, el partido Portugal vs Irlanda comienza a las 1:45 p.m. En España , el partido Portugal vs Irlanda comienza a las 8:35 p.m.

, el partido Portugal vs Irlanda comienza a las 8:35 p.m. En Colombia, el partido Portugal vs Irlanda comienza a las 1:45 p.m.

En Ecuador, el partido Portugal vs Irlanda comienza a las 1:45 p.m.

En Chile, el partido Portugal vs Irlanda comienza a las 3:45 p.m.

En Bolivia, el partido Portugal vs Irlanda comienza a las 2:45 p.m.

En Venezuela, el partido Portugal vs Irlanda comienza a las 2:45 p.m.

En Argentina, el partido Portugal vs Irlanda comienza a las 3:45 p.m.

En Brasil, el partido Portugal vs Irlanda comienza a las 3:45 p.m.

En Paraguay, el partido Portugal vs Irlanda comienza a las 3:45 p.m.

En Uruguay, el partido Portugal vs Irlanda comienza a las 3:45 p.m.

¿En qué canal pasan el Portugal vs Irlanda en vivo por TV?

Portugal vs Irlanda se transmitirá en el Plan Premium Disney+ (solo para Sudamérica).

Portugal vs Irlanda: Alineaciones posibles

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes; João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Irlanda: Caoimhín Kelleher; Nathan Collins, Dara O'Shea, Jake O'Brien; Jack Taylor, Josh Cullen, Finn Azaz, Will Smallbone, Ryan Manning; Evan Ferguson, Chiedozie Ogbene.

Portugal vs Irlanda: ¿Cuánto pagan las apuestas por un gol de Cristiano Ronaldo?

Según Apuesta Total, si Cristiano Ronaldo anota el primero y el último gol del partido la cuota es 2.71. Y en cualquier momento 1.45.