El último club que dirigió Massimiliano Allegri fue Juventus en 2019. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCO BERTORELLO

La Premier League es considerada la mejor liga del mundo, por encima de LaLiga Santander que tiene al Real Madrid y Barcelona. Y es que si bien es cierto que en Inglaterra hay grandes clubes como Liverpool, Manchester City o Chelsea, en este campeonato los más chicos pueden ganarle a los más favoritos. Es por ello que Massimiliano Allegri desea llegar allí.

Massimiliano Allegri, ex director técnico de Juventus y del AC Milan, manifestó su deseo de ser parte de la Premier League en el corto plazo. Así lo indicó en conversación que tuvo con el diario británico The Times. No guardó su gusto por ese fútbol.

"El fútbol en la Premier ha mejorado desde que hay entrenadores extranjeros. La verdad que me gustaría probar esa experiencia. En Italia estuve cuatro años en Milan y cinco en Juventus. Me gustaría estar de nuevo allí o quizás en Inglaterra", fue lo que sostuvo Allegri en conversación con el citado medio.

¿Llegará pronto Allegri a la Premier League?

En su momento, también sonó para tomar las riendas del Real Madrid cuando fue despedido Santiago Solari. Sin embargo, la directiva merengue presidida por Florentino Pérez tomó la decisión de traer a Zinedine Zidane de vuelta al Santiago Bernabéu.

En junio de 2019 fue la última vez que Massimiliano Allegri se puso el buzo como entrenador, en Juventus. Desde ese momento no toma las riendas de un club a nivel dirección técnica y también tiene pasado en el Aglianese, SPAL, Grosseto, Lecco, Sassuolo y Cagliari.