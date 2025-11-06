Últimas Noticias
¿Quién lo ganará? Lamine Yamal, Mbappé y Dembélé en lista de nominados al The Best 2025

Ousmane Dembélé es ligero favorito al The Best.
Ousmane Dembélé es ligero favorito al The Best. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

·

El francés Ousmane Dembélé fue premiado con el Balón de Oro por delante del español Lamine Yamal.

Lamine Yamal del Barcelona y el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé figuran entre once nominados al premio The Best de la FIFA al mejor jugador, según anunció este jueves el organismo rector del fútbol internacional.

Un galardón al que también aspira el delantero francés el París Saint-Germain Ousmane Dembélé, que el pasado mes de septiembre fue premiado con el Balón  de Oro por delante de Yamal y de su compañero de equipo portugués Vitinha, que también figura entre los nominados al premio The Best.

Completan la nómina de candidatos el marroquí Achraf Hakimi y el portugués Nuno Mendes (París Saint-Germain), el inglés Harry Kane (Bayern de Múnich), el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el inglés Cole Palmer (Chelsea).

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

- Ousmane Dembélé (Francia y París Saint-Germain)

- Achraf Hakimi (Marruecos y París Saint-Germain)

- Harry Kane (Inglaterra y Bayern de Múnich)

- Kylian Mbappé (Francia y Real Madrid)

- Nuno Mendes (Portugal y París Saint-Germain)

- Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)

- Pedri (España y Barcelona)

- Raphinha (Brasil y Barcelona)

- Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)

- Vitinha (Portugal y París Saint-Germain)

- Lamine Yamal (España y Barcelona)

Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

-  Javier Aguirre (México)

-  Mikel Arteta (Arsenal)

-  Luis Enrique (París Saint-Germain)

-  Hansi Flick (Barcelona)

-  Enzo Maresca (Chelsea)

-  Roberto Martínez (Portugal)

- Arne Slot (Liverpool)

Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA

- Alisson Becker (Brasil y Liverpool)

- Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid)

- Gianluigi Donnarumma (Italia y París Saint-Germain/Manchester City)

- Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa)

- Manuel Neuer (Alemania y Bayern de Múnich)

- David Raya (España y Arsenal)

- Yann Sommer (Suiza e Inter de Milán)

- Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona)

Nominados al Premio a la Afición de la FIFA

- Alejandro Ciganotto (Argentina)

- Manolo el del Bombo (España)

- Aficionados del Zakho (Irak).

